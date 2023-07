Redação Arcade Haus SP vai te fazer sentir dentro de um videogame!

Os videogames têm sido cada vez mais imersivos, mas já pensou viver uma experiência completamente nova e ter a sensação de estar dentro de um jogo? O Arcade Haus , primeiro centro de jogos totalmente imersivo da América Latina, tem esse objetivo: trazer muita emoção e adrenalina, como se você fizesse parte do jogo!

O centro de jogos é uma vivência ampliada, permitindo novas sensações, impressões e estímulos usando tecnologias, inteligências artificiais e interação com o ambiente para jogar partidas de estratégia, velocidade e competição.

São disponibilizadas duas salas de 36m² , que são os próprios videogames com mais de 350 botões no piso e 222 botões nas paredes , além de 26 painéis LED. Para jogar, os participantes precisam interagir com os botões e os painéis, executando com o próprio corpo os comandos do jogo escolhido.

São permitidos grupos de quatro a doze pessoas, que podem escolher entre seis jogos inéditos e totalmente exclusivos, desenvolvidos especificamente para o Arcade Haus. Dá pra jogar mais de uma partida na mesma reserva, já que elas duram alguns minutos!

Cada jogo tem cinco níveis de dificuldades e o tempo mínimo de jogos nas salas é de 25 minutos. A brincadeira é livre para todas as idades, embora é recomendável que as crianças sejam maiores de oito anos para aproveitarem ao máximo!

Bora? Os valores por pessoa partem de R$ 39 e variam de acordo com o tempo, quantidade de jogadores e salas reservadas. Para reservar sua sessão no Arcade Haus e comprar os ingressos, é necessário acessar o site oficial da atração clicando aqui.

Os horários de funcionamento no mês de abertura, em julho, são de segunda-feira a sábado, das 10h às 20h. No domingo os jogos rolam das 10h às 18h.

Em agosto a programação altera! Para ficar de olho no calendário do Arcade Haus, acesse o site oficial aqui.

