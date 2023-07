Redação ‘Luiz Gonzaga para Crianças’: uma peça fofa e brasileiríssima!

São Paulo terá um novo espetáculo que promete animar as crianças durante as férias de julho! O musical “Luiz e Nazinha – Luiz Gonzaga para Crianças” será apresentado no Teatro Bravos , de 15 a 30 de julho. A peça comemora dez anos desde sua estreia e é baseada na vida de Luiz Gonzaga , o Rei do Baião!

Dirigido por Diego Morais e com direção musical de Guilherme Borges , o musical já foi visto por mais de 200 mil pessoas. Ele faz parte do projeto “Grandes Músicos para Pequenos”, que tem o objetivo trazer para os palcos nomes influentes da cultura brasileira em montagens que combinam a biografia e as canções dos artistas homenageados, promovendo uma conexão entre diferentes gerações em espetáculos voltados para toda a família.

A peça já percorreu várias capitais do Brasil. Em São Paulo, desta vez, serão realizadas seis apresentações, de 15 a 30 de julho, aos sábados e domingos, sempre às 15h! Os ingressos variam de R$25 a R$80 e já estão a venda pela plataforma da Sympla .

