Redação Theatro Municipal de SP recebe cortejo com as luzes apagadas

O Theatro Municipal de São Paulo , construído pela elite cafeeira no começo do século passado, vai receber uma atração diferente, imersiva e carregada de culturalidade. “Insurreição” é uma imersão sonoro-espacial criada a partir de duas manifestações culturais que metaforizam a ideia de decolonização nas artes.

A música experimental negra e um ritual indígena foram as principais inspirações para o cortejo. Voz, sopros e percussão serão performados por uma banda formada exclusivamente por músicos negros, enquanto as danças e cantos com indígenas da etnia Pankararu se mesclam.

Carregando o simbolismo de inversão do apagamento cultural promovido pelas narrativas europeias, as luzes do Theatro Municipal estarão apagadas. O espetáculo conta com a participação de 15 indígenas que migraram rumo a São Paulo buscando oportunidades no trabalho, que vivem na favela do Real Parque e deixaram para trás a aldeia da etnia Pankararu, em Pernambuco.

Segundo a diretora Caru Albuquerque, “Insurreição” faz parte de linguagens artísticas em experiências que dialogam com a urbanidade e contracultura. Ela também afirma que o objetivo é tensionar a questão histórica colonial apagando as luzes e trazendo formas artísticas não hegemônicas feitas por grupos sub-representados.

Gostou? “Insurreição” acontece nos dias 7, 8 e 9 de julho no Theatro Municipal de São Paulo. A apresentação tem duração de uma hora e os preços são R$ 32 (inteira) e R$16 (meia-entrada). Compre seu ingresso clicando aqui .

