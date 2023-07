Redação Arraiá do Monobloco mistura Carnaval e festa junina em SP

Para quem está com saudade de festejar o Carnaval, se liga nesse rolê que vai ocupar SP! O tão amado Monobloco , conhecido pelas apresentações energéticas e cativantes, vai juntar ritmos carnavalescos com o clássico festejo junino no Arraiá do Monobloco , dia 8 de julho na Audio .

A abertura da festa será comandada pelo Trio Mana Flor e o show terá participação da cantora Mariana Aydar , conhecida pelas interpretações das canções nordestinas e suas composições autorais que conquistaram o público.

A festa começa às 22h e vai se alongar a noite inteira com o agito da percussão do Monobloco e seus arranjos animados e dançantes. Uma pistinha incrível com marchinhas carnavalescas e muito forró para ninguém ficar parado!

Os ingressos custam a partir de R$40 e para adquirir basta acessar o site, clicando aqui . Lembrando que o rolê é só para maiores de dezoito anos, hein!

