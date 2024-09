Sofia Duarte 9 marcas brasileiras de acessórios que vão transformar os seus looks

ada como bons acessórios para elevar um look básico ou deixar uma produção maximalista ainda mais incrível, né? Por aqui, nós somos obcecadas por anéis, colares e brincos autorais feitos por designers brasileiros. Então, selecionamos 9 marcas que agradam diferentes estilos , do punk e dark ao nostálgico colorido, que merecem a sua atenção. Vem conhecê-las!

Jalaconda

A estética cyberpunk da Jalaconda colocada no trabalho em diferentes materiais, do alumínio e aço à madrepérola, faz com que suas peças tragam atitude e potência para qualquer look. Fundada pela multiartista Marina Avello , a marca já vestiu talentos da música como Anitta e Pabllo Vittar .

F&A

Criada por Bianca Andrade, a F&A traz um mix de tendências do momento com identidade própria. Os designs combinam com diversas ocasiões, podendo compor desde uma proposta básica até uma produção de festival de música.

Fluida

A Fluida já fez sua versão da febre da vez que são os colares com maxi pingentes com este de concha. A gente também amouos anéis de estrela e brincos de coração. <3

Collo

Muito conhecida por seus bonés com frases divertidas, a Collo também possui brincos, colares, pulseiras e anéis em seu portfólio. As peças fogem do óbvio e resgatam inspirações dos anos 60.

Ada Love

Preocupada com um processo de produção justo e sustentável, os acessórios da Ada Love são feitos à mão com prata e vidro. Alguns dos brincos da marca, que tem direção criativa de Mariana Genoveze, já estiveram na capa da CAPRICHO – na edição de abril deste ano com Pabllo Vittar.

Gansho

As miçangas da Gansho viraram grandes queridinhas dos clientes, mas a marca também aposta em cristais, pérolas e muita criatividade para desenvolver suas peças.

Mnisis

Apesar de ser bastante conhecida pelas roupas, a Mnisis nasceu com acessórios nostálgicos, conforme contou a estilista Marina Costa em entrevista à CAPRICHO . E a etiqueta continua honrando essa origem com novos colares, brincos e anéis, como podemos ver na coleção mais recente ‘O que o Mar me Devolveu’.

LoLA Feito à Mão

Quem gosta desse resgate de infância é capaz que se apaixone pelas peças coloridas e tropicais produzidas artesanalmente pela LoLA Feito à Mão .

Zâmbia

As semijoias autorais da Zâmbia , que tem direção criativa da designer Vívian Ramos, trabalham com pedras naturais brasileiras e são uma excelente pedida para ocasiões em que procuramos dar um toque elegante ao visual.

E aí, qual dessas indicações mais combina com você e já vai salvar na sua pasta de referências?