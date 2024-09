Mavi Faria Teste: Será que você já está namorando e só não sabe?

ocê se encontra em uma relação indefinida e se sente confusa? Sim, é complexo entender quando vocês passam de crush, ficantes, quase namorados até namorados . Como ter certeza da reciprocidade, da intenção de ter algo sério e dos sentimentos da outra pessoa? Mensurar essas informações não é tão simples, mas é possível entender em que pé da relação vocês estão: perto ou distante do namoro ?

Questionar sozinha sobre essas questões pode não te levar a uma conclusão tão simples de ser compreendida e, por isso, a CAPRICHO pode te ajudar. Vem cá!

É preciso analisar sua vida, sua relação com a pessoa e o impacto que ela tem na sua vida, de forma ampla, para conseguir analisar o que vocês são. Por isso, responda as perguntas no teste abaixo e entenda melhor se você já está namorando e só não sabe, ou não .

Pode ser que essa relação entre vocês ainda dê indícios de amizade, ou que demonstre a possibilidade de uma relação mais forte no futuro . Vai saber, não é? E para não ficar enrolando ou sonhando com algo que não tem futuro, já é melhor ter ciência da relação. Confira o teste abaixo!