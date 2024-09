Andréa Martinelli Olivia Rodrigo vem ao Brasil pela primeira vez para o Lollapalooza 2025

Não. Você não leu errado. Olivia Rodrigo – artista que é voz da nossa geração – vem ao Brasil pela primeira vez. A participação dela foi anunciada no Lollapalooza 2025, que teve seu line-up oficial divulgado nesta terça-feira (3).

Além de Olivia, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, RÜFÜS DU SOL e Tool estão entre as principais atrações confirmadas. O festival acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de março do próximo ano, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Olivia vai passar por outros países da América Latina com a tão esperada GUTS World Tour. Antes do Lolla Brasil, ela irá para o festival na Argentina e Chile. Após o Brasil, ela irá para a Bolívia. A cantora publicou as datas em seu stories, no Instagram, deixando os fãs mais tranquilos – já que nos últimos anos o festival têm sofrido com cancelamentos de artistas em cima da hora.

Na GUTS, a cantora de 21 anos ela mescla faixas de seu disco de estreia, SOUR , lançado em 2021 – e clamado pelos fãs. Artista performa as músicas mais agitadas acompanhada de um grupo de oito dançarinos e toca até guitarra, viu? A gente já te contou como são os shows aqui.

Recentemente, em entrevista ao radialista Zane Lowe, a artista falou sobre o conceito do álbum e da turnê.”Eu tinha isso na minha cabeça, de serem quatro letras, em caixa alta, assim como o SOUR. Eu amei. Eu acho que é uma palavra interesse. As pessoas a usam em tantos contextos interessantes.”

“Eu acho que é um termo realmente interessante. Significa coragem, mas também significa intuição, como: ‘Ouça seu instinto.’ Acho que todas essas coisas são as que, coincidentemente, estive pensando nesse capítulo”, declarou.

Vale pontuar que, em português, GUTS pode ter vários significados diferentes como “coragem” ou se traduzir em expressões usadas para se dizer que detesta alguém ou que teve um pressentimento sobre algo.

Confira o line-up completo do Lollapalooza Brasil 2025

Ingressos e valores do Lollapalooza 2025

Os ingressos para o Lollapalooza 2025 já estão sendo vendidos no terceiro lote no site oficial da Ticketmaster .

Os valores para o Lolla Pass 2025 variam conforme o tipo de ingresso e a fase de venda. Veja abaixo os preços durante a pré-venda, já com desconto de 15% para clientes Bradesco:

Lolla Pass : O ingresso para acesso aos três dias do festival terá valores entre R$ 956,25 e R$ 1.912,50 .

: O ingresso para acesso aos três dias do festival terá valores entre e . Lolla Comfort Pass by Bradesco : Oferece acesso aos três dias do festival em uma área exclusiva com mais conforto, vista privilegiada para o palco Budweiser, guarda-volumes, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de uma zona de sombra para descanso. Os preços variam de R$ 1.674,50 a R$ 3.349 .

: Oferece acesso aos três dias do festival em uma área exclusiva com mais conforto, vista privilegiada para o palco Budweiser, guarda-volumes, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de uma zona de sombra para descanso. Os preços variam de a . Lolla Lounge Pass by Vivo : A área premium do festival, oferecida pela patrocinadora Vivo, inclui open bar e food, ativações exclusivas das marcas, after party e shuttle de ida e volta para o evento. Os valores do Lolla Lounge Pass by Vivo durante a pré-venda variam de R$ 3.316,25 a R$ 4.272,50 .

Novo ingresso virtual

Uma das grandes novidades desta edição é a introdução do ingresso virtual para o Lollapalooza Brasil 2025. Essa mudança visa garantir mais segurança e praticidade para os festivaleiros, além de eliminar a taxa de envio. Em breve, serão divulgadas mais informações sobre como funcionará o novo sistema de acesso ao evento.

E aí, quem você mais gostou de ver no line-up?