Netflix desmente que Louis Partridge estaria em As Crônicas de Nárnia

Os fãs de As Crônicas de Nárnia vão ter que esperar mais um pouco por novidades do elenco da nova adaptação. Nesta terça-feira (3/9), o Deadline divulgou que Louis Partridge teria sido escalado para estrelar a nova adaptação dos livros, que está sendo produzida pela Netflix , mas a plataforma de streaming desmentiu a informação.

Segundo a Teen Vogue , a empresa afirmou que o ator não está envolvido no projeto que terá direção de Greta Gerwig . Depois da nota da plataforma, o Deadline removeu todas as menções da escalação de Partridge do site.

Os rumores iniciais indicavam que o ator viveria Digory Kirke no projeto baseado nos livros de C.S. Lewis , que foi vivido por Jim Broadbent no projeto anterior.

Por enquanto, não foram revelados detalhes do novo filme, que foi confirmado em julho de 2023 com Gerwig no comando da adaptação. A cineasta revelou que está desenvolvendo o projeto há anos, antes mesmo de ter começado Barbie .

Em entrevista à TIME , Greta comentou sobre o desafio e o processo de usar os livros como base para construir a história. “Estou interessada em abraçar o paradoxo dos mundos que Lewis criou porque isso que é interessante neles”, afirmou.

Por enquanto, não foram divulgadas informações sobre o elenco do filme.