Lolla Comfort Pass by Bradesco : Oferece acesso aos três dias do festival em uma área exclusiva com mais conforto, vista privilegiada para o palco Budweiser, guarda-volumes, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de uma zona de sombra para descanso. Os preços variam de R$ 1.674,50 a R$ 3.349 .

Lolla Lounge Pass by Vivo : A área premium do festival, oferecida pela patrocinadora Vivo, inclui open bar e food, ativações exclusivas das marcas, after party e shuttle de ida e volta para o evento. Os valores do Lolla Lounge Pass by Vivo durante a pré-venda variam de R$ 3.316,25 a R$ 4.272,50 .