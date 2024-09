DA REDAÇÃO Grupo Abril apresenta marcas em estande exclusivo na Licensing Con 2024

CAPRICHO , Boa Forma, Claudia, Superinteressante e Quatro Rodas representaram o Grupo Abril na Licensing Con 2024 , que ocorreu nos dias 28 e 29 de agosto no Centro de Eventos Vila dos Ipês, em São Paulo. O evento contou com a presença de 800 marcas e personagens, além de mais de 2,5 mil visitantes do setor. A feira é conhecida por fomentar parcerias que criam produtos, campanhas e experiências, por meio de marcas e personagens de destaque.

As empresas visitantes buscam associar seus produtos a marcas reconhecidas para agregar mais confiabilidade, segurança e proximidade com o cliente. Esta foi a primeira vez que o Grupo Abril participou do evento com algumas de suas principais marcas.

“ As marcas da Abril construíram uma grande história e tem uma potência de fãs, como a Capricho. Marcas com tanto público vendem todos os produtos licenciados em grande escala, não tenha dúvidas” , explica Marici Ferreira, CEO do EP Grupo, que organiza o evento. Como um dos maiores conglomerados de comunicação do Brasil, o Grupo Abril traz marcas de peso que reforçam sua presença e relevância no evento.

Amanda Mello, Andrea Martinelli, Helena Galante, membros do Time de Licenciamento e Redação Capricho no Estande do Grupo Abril na Licensing Con 2024 Grupo Abril/Divulgação

O evento também contou com grandes empresas como Warner Bros , Universal , Mattel , BBC , Paramount e Globo . “ A Licensing Con é um grande hub de negócios em que as empresas podem acompanhar todas as novidades em um único evento. Por meio da escolha da marca licenciada ideal, a corporação pode nichar seu público consumidor e ampliar suas vendas” , conclui Marici.