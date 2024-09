DA REDAÇÃO Faça seu Mapa Astral na página especial de CAPRICHO Personare

S

aber apenas seu Signo Solar, que é a informação mais comum sobre Astrologia, não é o suficiente para entender como funciona seu universo. Para analisar todas as áreas da sua vida, o ideal é você fazer seu Mapa Astral , que, em outras palavras, é uma espécie de foto do céu d o momento exato em que você nasceu e que revela pistas importantes sobre sua personalidade.

Quer fazer o seu? Agora, existe uma página especial da CAPRICHO com o Personare para você fazer o Mapa Astral online e conferir uma tabela com seus planetas, signos e casas astrológicas . Você só precisa saber a data, cidade e horário do seu nascimento e preencher os dados aqui .

No Mapa Astral, são interpretadas as simbologias dos principais astros do sistema solar, de Sol a Plutão, os signos em que esses planetas se encontram, o que a casa astrológica que cada um dos seus planetas está significa, além dos aspectos que os planetas formam entre si e os desafios e oportunidades da sua personalidade que eles apontam.

A partir da análise do mapa, você pode entender diferentes aspectos da sua vida, como qual seu ponto fraco no amor , que é revelado pela Lilith, também conhecida como Lua Negra. Já o propósito de vida de cada signo tem relação com o Meio do Céu. Ou então usar as informações astrológicas para entender como você pode ganhar mais dinheiro , analisando a Casa 2.

Mesmo que você já tenha feito o seu Mapa Astral antes, vale analisá-lo novamente. Afinal, você sempre vai reler seu mapa com um olhar diferente e absorvendo novas informações, ao longo das fases da sua vida. Por isso, podemos afirmar que ele serve como uma ferramenta de autoconhecimento eterna.

E aí, bora fazer seu mapa astral?