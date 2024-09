NAIARA ALBUQUERQUE CAPRICHO também está no BlueSky. Descubra como acessar

S

im, senhoras e senhores, agora você pode seguir a conta oficial da CAPRICHO no BlueSky. A rede social, que chegou primeiramente para sanar a saudade da nossa galera desde a suspensão do X (antigo Twitter), tem se mostrado um espaço super acolhedor e claro que a gente não poderia deixar de criar uma conta por lá. Você pode seguir a gente aqui . O nosso user é: revistacapricho.bsky.social.

O canal é mais uma forma da CH estar perto de seus queridos leitores. Você também pode nos encontrar em todas as demais redes sociais, como Instagram, Facebook, Youtube, canais do Whatsapp e também no Instagram – além de aqui, no site da CAPRICHO .

Como criar uma conta no BlueSky?

É possível criar uma conta no BlueSky tanto pelo site bsky.app, quanto pelo celular, a partir do aplicativo da rede social que pode ser baixado para dispostivos iOS e no Google Play, para Androids.

Para isso, basta adicionar o seu email, data de nascimento, nome do user e criar uma senha. A rede social também sugere que as novas contas sigam perfis de interesses, além de curtir algumas publicações para ‘ensinar’ o algoritmo a funcionar a partir das suas preferências.

Como a rede social funciona?

A gente te contou, recentemente, como o BlueSky já conquistou mais de 1 milhão de seguidores nos últimos dias. O que prova que quando se trata de redes sociais, os brasileiros gostam mesmo é de estar em todos os lugares. A rede social é bem parecida ao antigo Twitter. Isso porque as publicações precisam ser curtas, de até 300 caracteres, além de poder compartilhar fotos e publicações de outros usuários.

Além disso, o Bluesky se propõe a ser uma ‘rede social mais democrática do que o Twitter’. Isso porque a rede social deixa disponível ferramentas anti-assédio, com possibilidade de bloqueio na menção, por exemplo, o que pode ser benéfico contra discursos de ódio. A diretora operacional da plataforma, Rose Wang, disse, em entrevista ao Núcleo, que a rede social trabalha assiduamente para conter conteúdos tóxicos.