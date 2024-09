Duda Cardim Cabelo ‘cherry blonde’ é tendência ao trazer tom rosé iluminado aos fios

D

epois do cabelo cherry cola, que ganhou destaque com a Dua Lipa na era Radical Optmism ao trazer um tom de vermelho escuro aos fios, parece que chegou o momento de um visual mais iluminado. Com o mesmo fundo acobreado, o cherry blonde é uma mistura da cor de cereja com o loiro.

Se você está em busca de uma mudança no visual, o cherry blonde pode ser a opção certeira. Segundo relatórios do Pinterest , a busca por essa tonalidade cresceu +6.300% em junho de 2024 comparado ao mesmo mês de 2023, prometendo ser o próximo sucesso. A tradução para o português seria ‘loiro cereja’, o que faz sentido baseado nas últimas tendências e no fundo mais claro.

Continua após a publicidade

A mistura do vermelho com o loiro resulta em um cor-de-rosa queimado, que em alguns cabelos também aparece com bastante luminância, como um rose gold . Há também um fundo alaranjado que lembra a cor do pêssego, que foi a cor da Pantone do ano passado com o nome de peach fuzz .

Continua após a publicidade

Se você estava na internet em 2016, provavelmente lembra da era King Kylie , período em que Kylie Jenner viralizava com seus cabelos coloridos. Uma das cores mais marcantes da época foi o rosé, que, inclusive, foi retomada pela influenciadora no começo desse ano.

Cabelo da Kylie Jenner em 2016 na era King Kylie Reprodução/Reprodução

Quem já apostou nessa tendência foi Duda Beat . Recentemente, a cantora abriu mão do loiro platinado que era sua marca registrada para aderir ao cherry blonde com um cor-de-rosa bem iluminado.

Continua após a publicidade

Com isso em mente, selecionamos algumas inspirações de visuais com esse tom para inspirar sua próxima inspiração; confira!

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

E você, mudaria os fios para aderir à tendência do cherry blonde ?