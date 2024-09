DA REDAÇÃO 6 séries que ganham novas temporadas em setembro de 2024

Setembro será um mês de novidades no universo das séries. Mas próximas semanas, diferentes produções vão ganhar episódios inéditos e já estamos organizando nosso cronograma para uma maratona. Se você não quer perder nenhuma estreia, pegue seu calendário e anote as datas de lançamento de algumas das nossas séries favoritas.

Senhor dos Anéis: Anéis de Poder (4ª temporada), Prime Video

A série derivada de Senhor dos Anéis está recebendo episódios semanais na Prime Video .

Agatha Desde Sempre (1ª temporada), Disney+

O universo Marvel ganhará uma nova produção com Agatha Desde Sempre , que estreia em 18 de setembro.

Only Murders in The Building (4ª temporada), Disney+

A 4ª temporada de Only Murders in the Building está ganhando episódios semanais no Disney+ .

Emily em Paris (4ª temporada – parte 2), Netflix

Os 5 episódios da parte 2 da 4ª temporada de Emily em Paris estreiam em 12 de setembro na Netflix .

The Circle EUA (7ª temporada), Netflix

Quem é fã de reality show poderá conferir a 7ª temporada do The Circle EUA a partir de 11 de setembro na Netflix .

Cidade de Deus, MAX

A MAX está recebendo episódios semanais da 1ª temporada de Cidade de Deus , que estreou em 25 de agosto.