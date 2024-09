Mavi Faria 5 artistas que farão show no Brasil pela 1ª vez no Lollapalooza 2025

anúncio do line-up da próxima edição em 2025 do Lollapalooza Brasil saiu na manhã desta sexta-feira (3/9) e acabou com a espera ansiosa da galera que aguardava por nomes queridinhos – eles vieram! O festival acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de março do ano que vem, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e conta com Olivia Rodrigo , Shawn Mendes , Justin Timberlake , Alanis Morissette , RÜFÜS DU SOL e Tool como principais atrações.

O famoso ‘come to Brazil’ (“ venha para o Brasil “, em tradução livre) que costumamos comentar em publicações dos nossos artistas preferidos deu certo e o festival terá atrações inéditas no país. Os cantores vão vivenciar o amor do público brasileiro pela primeira vez e, pensando nisso, selecionamos alguns artistas que nunca vieram ao país e estão com presença confirmada no evento musical. Confira:

Olivia Rodrigo

Dentre o line-up completo, o nome de Olivia Rodrigo era o que mais vinha sendo levantado nas redes e a confirmação trouxe uma onda de confirmação entre os fãs, que presenciarão o primeiro show da cantora no Brasil e com o repertório referente a GUTS World Tour , turnê em vigor de seu último álbum lançado, GUTS .

Tate McRae

A cantora canadense Tate McRae chega ao Brasil já pronta para cantar ‘greedy’, seu principal single e que viralizou no TikTok no último ano, além de outros hits como ‘exes’, ‘you broke me first’ e ’10:35′.

Girl In Red

Girl In Red , cantora norueguesa, apresenta pela primeira vez ‘i wanna be your girlfriend’ e ‘we fell in love in october’, singles que a apresentaram uma legião de fãs, desde 2018.

Benson Boone

O nome de Benson Boone também é um que você provavelmente já deve ter escutado, uma vez que o cantor é o dono do single ‘Beautiful Things’, viral do TikTok.

Nessa Barrett

Nessa Barrett tem uma comunidade de fãs tanto pela sua carreira como criadora de conteúdo nas redes quanto pelas suas músicas, e é aguardado que, no show no Lollapalooza, ela apresente singles como ‘PASSENGER PRINCESS’, ‘die first’, ‘dying on the side’ e ‘i hope ur miserable until ur dead’.

CONFIRA O LINE-UP COMPLETO DO LOLLAPALOOZA 2025

E aí, você conhecia esses artistas?