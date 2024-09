Duda Cardim 4 jeitos de usar mocassim para compor um look segundo Larissa Manoela

epois de conquistar o público com a personagem Filipa na terceira temporada de De Volta aos 15 , Larissa Manoela tem provado ser referência de moda para quem a acompanha. Para além dos filmes e séries, a atriz gosta de peças clássicas e atemporais na hora de montar os looks , sempre com um toque romântico.

Com um visual elegante, o segredo dos últimos tempos dos looks da Larissa Manoela está em seus pés. O mocassim é um dos s apatos preferidos da atriz e, na maioria das vezes, aparece combinado com blazer e minissaia. Também conhecido como loafer , em inglês, a peça fez sucesso na década de 90 pela estética colegial e voltou a ser tendência por apresentar uma opção chique e confortável para a geração Z.

Buscando uma imagem mais sofisticada, Lari sempre aposta em mocassins com tons neutros e mais escuros, como o clássico preto e um marrom de couro. Até a versão mais colorida em verde traz uma tonalidade fechada, mantendo a seriedade da peça. Com isso em mente, analisamos os últimos looks e desvendamos os truques de styling por trás das produções; confira!

4 JEITOS DE USAR MOCASSIM DE ACORDO COM LARISSA MANOELA

Meia branca

Junto com o mocassim, Larissa Manoela adora usar meias brancas mais altas para deixar o look despojado e até um pouco esportivo.

Meia-calça

Para um visual mais chique, o sapato baixinho foi combinado com uma meia-calça preta. A camisa social ainda aparece na barra da saia como um truque superfofo.

Estilo colegial

Dá para perceber que o segredo das produções está na escolha das meias. Para compor o estilo colegial, a atriz escolheu uma meia três quartos cinza do mesmo tom do blazer.

Sem meia

A atriz ainda usa o mocassim clássico para compor looks descontraídos. Aqui, o sapato aparece sem meia e combinando com um conjunto sofisticado de calça e top.

