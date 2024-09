DA REDAÇÃO Os fãs estão amando as fotos das férias de Zendaya e Tom Holland

Casal de leitores! Na última semana, as redes sociais foram tomadas por cliques de Zendaya e Tom Holland vivendo alguns momentos de descanso juntos na Itália e os fãs repercutiram as imagens apontando a sintonia do casal, principalmente quando o assunto é leitura.

Em algumas das fotos, os atores estão curtindo um dia de piscina e cada um está lendo um título específico. Já em outro momento, eles parecem ter trocado os livros um com o outro, dividindo a leitura.

Nesta segunda-feira (2/9), um dia depois do aniversário da atriz, a People divulgou novas imagens exclusivas do casal combinando looks. Eles foram clicados no último dia 31 de agosto em Calabasas, na Califórnia, durante um passeio com Claire Stoermer , a mãe de Zendaya.

Em abril deste ano, Zendaya comentou sobre a exposição de seu relacionamento na mídia e explicou como aprendeu a lidar melhor com a situação. Em conversa com a Vogue , ela relembrou quando viajou para Paris com Holland e os dois decidiram visitar o famoso museu do Louvre. Apesar do casal estar empolgado para o passeio, eles logo receberam um conselho de que seria melhor ficar longe do ponto turístico, que está sempre lotado. “Vocês podem piorar [a situação]”, disse a pessoa.



Foi nesse momento que a atriz percebeu que não adiantava se preocupar tanto com a percepção ou atenção de outras pessoas. “Na verdade, estava tudo bem. Você só se acostuma com o fato de que: ‘Ah, eu também sou uma dessas obras de artes que você vai fotografar. Eu só preciso ficar totalmente bem com isso e viver minha vida’”, acrescentou ela.

Os dois acabaram ficando no museu após o horário de funcionamento, tornando a situação ainda mais divertida para ela: “Foi uma das experiências mais legais da minha vida. Foi como Uma Noite No Museu .”

Muito fofos, né? <3