Leitura dinâmica é uma boa ideia mesmo?

uanto tempo você leva para ler um livro de, em média, 300 páginas? Alguns dias, uma semana ou um mês? E se eu te disser que uma influenciadora afirmou ler lido em cerca de 1 hora e 45 minutos? No vídeo já deletado da conta oficial do TikTok da Dora Weigand , ela afirma conseguir esse feito com a leitura dinâmica .

Pode ser que você esteja ouvindo esse nome pela primeira vez, mas a leitura dinâmica é um método antigo e que já foi debatido algumas vezes nas redes. No método, a leitura é agilizada porque você pula palavras e lê as ‘mais importantes’, cruciais para a compreensão da história, ou dos diálogos, por exemplo . É como se fosse uma lida ‘por cima do olho’, sem muita atenção aos detalhes ou as construções gramaticais da obra.

Com a publicação de Dora afirmando se escorar na leitura dinâmica em obras de ficção, o debate voltou à tona e, no TikTok, não é difícil encontrar uma variedade de vídeos seja opinando sobre o assunto, ou ironizando a técnica. Ela, na verdade, é muito utilizada em textos acadêmicos que tendem a possuir muitas palavras complexas para descrever algo mais simples, como afirma inclusive alguns dos vídeos da rede. Mas, para literatura de ficção, o método divide opiniões e causa polêmica.

Uma das principais perdas de se ler ‘por cima dos olhos’ é, sem dúvida, a riqueza de detalhes presente em uma construção de palavras escolhida a dedo pelo autor. É nesses encontros de palavras que você é capaz de conhecer melhor a história, seu universo e o mais íntimo possível dos personagens . A criadora de conteúdo Juliana Agne , por exemplo, levantou este ponto e lembrou como seria impossível ser Clarice Lispector pela leitura dinâmica , ou o leitor perderia boa parte da beleza de que é ler Clarice – e diversos outros autores se enquadram nessa situação.

Além disso, mesmo que haja esforço para assimilar a história por meio de algumas palavras, é difícil que negar que o mais profundo da história e detalhes que se apresentam em poucas palavras são perdidos quando você não dá atenção a elas – detalhes que mudam sua opinião, visão e compreensão de um livro. Por isso, alguns outros perfis da rede tendem a afirmar que, por meio da leitura dinâmica, uma resenha de livro é comprometida, já que uma boa parte de sua história foi pulada .

No próprio perfil de Dora, embora o assunto não seja mais tocado pela onda de ódio que ela recebeu, a galera se mostra desconfiada com as resenhas dela. Em um vídeo específico onde ela mostra sua rotina e opinião sobre o livro As Irmãs Blue* de Coco Mellors, há comentários de perfis que afirmam “ não confio em quem faz leitura dinâmica” e “inacreditável, eu amava ler o que ela indicava, e continuo gostando dela, porém eu simplesmente não consigo mais acreditar nas resenhas ” .