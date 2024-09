DA REDAÇÃO Jenna Ortega conta que fez teste para papel de Zendaya em Duna

Já pensou em ver Jenna Ortega em Duna ? Na indústria cinematográfica, muitos atores fazem testes para grandes produções mas algumas vezes não são escolhidos como a melhor opção e é interessante imaginar um personagem marcante interpretado por outra pessoa. No caso de Cheni, de Duna , Zendaya foi selecionada mas Ortega acredita que também disputou o papel.

Em entrevista ao BuzzFeed , a atriz explicou que, quando era mais nova, participou de uma seleção muito misteriosa e que acredita que estava fazendo testes para viver a protagonista no longa dirigido por Denis Villeneuve.

” Acho que fiz testes para Duna quando tinha uns 15 anos ”, respondeu ela ao ser questionada sobre alguma seleção que já fez e surpreenderia as pessoas. “Lembro de ser uma grande fã do filme, da franquia e tudo mais, e fique muito animada com a entrevista porque o Denis é um dos meus cineastas favoritos”, revelou ela.

Jenna ressaltou que não recebeu detalhes sobre qual personagem ela iria interpretar caso fosse selecionada porque tudo era mantido em segredo mas sua aposta é Chani, vivida por Zendaya nas telas. “Acho que era pra Chani. Acho que era a personagem da Zendaya. Mas eles não diziam isso. Tudo era muito secreto”, acrescentou.

A seleção do elenco de Duna aconteceu entre o fim de 2018 e o início de 2019, quando a atriz tinha por volta de 16 anos. O primeiro filme da franquia foi lançado em 2021 enquanto a parte 2 chegou para o público em 2024. A continuação do enredo está prevista para estrear apenas em dezembro de 2026.

O segundo filme ainda contou com a adição de mais nomes conhecidos no elenco, como Austin Butler , Florence Pugh e Anya Taylor-Joy . Detalhes sobre os atores que vão retornar para o terceiro longa ainda não foram revelados mas é esperado que Timotheé Chalamet e Zendaya reprisem seus papéis no protagonismo do enredo.

