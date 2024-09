DA REDAÇÃO Jade seleciona playlist com músicas favoritas para diferentes situações

Jade viveu momentos inesquecíveis no Brasil e nada como ter uma trilha sonora para diferentes situações importantes da vida, né? Em entrevista à CH, a cantora selecionou uma playlist com algumas curiosidades sobre suas músicas favoritas do momento.

Entre faixas, ela recordou quando uma das canções que sua mãe escolhia para ela no karaokê quando era mais nova. A britânica contou que, quando ia passar férias na Espanha, ela e a família visitavam competições de karaokê e quem ganhasse como melhor da noite ganhava 50 euros.

A cantora também escolheu uma música para quem está se apaixonando, destacando hits de Ariana Grande , e selecionou uma canção do Little Mix que traz boas lembranças.

Em outro trecho da entrevista, Jade leu trechos de Angel Of My Dreams em português e tentou adivinhar o significado de cada frase. Provando que aprende rápido, a artista se saiu muito bem, fazendo associações de palavras que já conhecia como “quando” e “amor”.

A canção foi escolhida como o primeiro single da carreira solo da artista, que está se preparando para muitos lançamentos em breve.

“Vou gravar três clipes consecutivos”, entregou Jade sobre os próximos passos. “Comecei com essa coisa de um fio condutor ao longo da música e dos visuais. Então, mesmo se eu trabalhar com outros diretores ou algo assim, eu definitivamente quero continuar colocando pistas nos clipes, ou dicas e trechos para outras músicas. Isso, definitivamente, vai continuar”, afirmou.

Essa não foi a primeira vez de Jade no Brasil. Em 2020, ela se apresentou em um festival ao lado do Little Mix e o momento da performance foi inesquecível para ela. Na conversa, ela explicou que a melhor parte foi receber a resposta carinhosa dos fãs que assistiram e curtiram cada segundo da performance.

“ Ficamos genuinamente chocadas com a resposta e com os milhares de fãs que sabiam as letras das nossas músicas. Eles estavam vestidos com nossos figurinos. Foi um momento inacreditável “, recordou.