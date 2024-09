Duda Cardim Coque ‘french twist’ é tendência de penteado que voltou dos anos 90

enteados são o melhor truque para elevar o visual, seja para complementar o look, disfarçar um bad hair day ou até mesmo trazer mais praticidade para o dia a dia. Depois da febre do slick bun , agora vemos a popularização do french twist , um coque mais volumoso e versátil que era febre nos anos 1990.

Também conhecido como coque banana, o penteado tendência do momento consegue unir simplicidade e elegância em um único look. Sem ajuda de gel de cabelo , ele traz uma proposta mais despojada e pode ser feito com uma piranha ou grampo. Tudo depende da ocasião, afinal, o french twist combina com um passeio no parque e também com um casamento.

Apesar de se mostrar novidade nas redes, assim como toda tendência, ele já foi popular em outra época – era o queridinho das celebridades nos anos 90 por trazer esse visual mais sofisticado. Ele ficou ainda mais conhecido por ser o penteado preferido de Rachel Green, personagem da Jennifer Aniston na série Friends .

Durante a década de 1980, Madonna já adotava o cabelo, mas com um ar mais despojado e rebelde que combinava com seu estilo.

Mais recentemente, Victoria Monét optou pelo coque french twist como seu penteado para o Grammy 2024 quando ganhou três prêmios, incluindo o de melhor artista revelação!

Se você ficou com vontade de testar o novo penteado favorito das fashionistas, preste atenção no tutorial com passo a passo completo!

COMO FAZER O COQUE FRENCH TWIST

Com grampo

Comece segurando o cabelo com a mão direita como se fosse fazer um rabo baixo. Em seguida, use dois dedos da mão esquerda como base para girar o cabelo em sentido horário. O truque está nesse momento que você precisa girar mais uma vez do mesmo jeito, mas levando os fios para cima, em direção à cabeça.

Segurando com as duas mãos, ajuste o fios no lugar, colocando para dentro as parte que ficaram para fora e para cima também. Por fim, você pode prender com vários grampos de cabelo ou com um grampo maior para coque. Coloque de lado ou no topo do penteado, como preferir, mas sempre na parte de dentro. Olha só: