Anya Taylor-Joy revela que sonha em interpretar Elsa em filme de Frozen

Anya Taylor-Joy quer viver uma princesa da Disney . Em entrevista à Vogue Hong Kong , a atriz revelou que adoraria interpretar Elsa em um live-action de Frozen , famosa animação do estúdio que já ganhou dois filmes e está com um terceiro confirmado.

A atriz explicou que tem vontade de participar de um musical e selecionou o desenho como sua principal escolha. “Acho que Frozen seria incrível. Seria muito divertido soltar gelo pelas mãos”, brincou ela – que também é uma grande fã de produções de Disney .

“Você também seria a favorita em qualquer festa de criança. Todos os meus irmãos tem filhos agora, então eu seria para sempre amada por eles já que poderiam dizer: ‘Minha tia é a Elsa.’ Isso seria muito legal”, completou.

Parte do motivo para Anya desejar o papel da princesa é a oportunidade de poder combinar atuação com dança e canto, já que ela tem um histórico na área musical também. “Minha formação como dançarina me ajudou com tudo na minha vida”, explicou.

Frozen 3

Em agosto, a Disney promoveu mais uma edição da D23 , evento anual do estúdio que conta com uma diversos anúncios envolvendo futuros projetos da empresa, e revelou novidades da sequência da animação. Segundo o Deadline , a data de estreia de Frozen 3 estava entre os anúncios e o filme chegará aos cinemas em 24 de novembro de 2027 .

O primeiro filme de Frozen foi lançado em 2014 e se tornou um fenômeno ao redor do mundo. A aguardada sequência chegou para o público no início de 2020, dando continuação para história de Anna e Elsa. Agora, os fãs vão poder conferir os novos desdobramentos da narrativa mas detalhes sobre a história seguem mantidos em segredo.

E aí, já imaginou a Anya como Elsa?