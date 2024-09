Sofia Duarte 6 dicas que te ajudam a aplicar blush líquido sem manchar a pele

ocê tem dificuldade de usar blush líquido porque ele acaba manchando a sua pele? É muito comum que isso aconteça, mas, com algumas dicas superfáceis que separamos aqui, é possível evitar as temidas marcas no rosto. Além de encontrar um produto que funcione para você, tudo é questão de prática e de testar mesmo maneiras diferentes de usar o produto na sua maquiagem .

6 dicas para aplicar blush líquido e evitar manchas na pele

Um lado de cada vez

Evite esperar o blush líquido secar para só depois espalhar. Aplique primeiro de um lado do rosto, espalhe, e então repita o mesmo processo do outro lado. Isso porque a fórmula seca muito rápido e, se você demorar para esfumar, pode ficar com marcas do pincel ou da esponja na região.

Na mão antes

Um truque que vale testar se você costuma ter muitos problemas com o blush manchado é colocá-lo no dorso da mão primeiro. Em seguida, venha com o pincel (de tamanho médio), esponja ou até os dedos e pegue o produto aos poucos para, aí, aplicar no rosto. A dica é não apenas carimbar o pincel na mão, mas esfregá-lo para que o produto não fique concentrado e se espalhe pelas cerdas.