Duda Cardim 10 camisetas para compor o look do show inédito do The Weeknd em São Paulo

alta menos de uma semana para o show do The Weeknd em São Paulo, e claro que nós já estamos planejando o look para esse grande momento! O cantor surpreendeu os fãs ao anunciar uma apresentação inédita e exclusiva no Brasil que acontecerá no sábado dia 7 de setembro no Estádio MorumBis. Depois de finalizar a After Hours Til Dawn Tour , que aconteceu entre 2022 e 2023, ele retorna a terras brasileiras para dar início a uma nova produção. O show, que conta com alguns setores de ingressos esgotados, será transmitido ao vivo no canal do YouTube do artista.

Com a ansiedade a mil para ver a nova era do The Weeknd de pertinho, selecionamos as melhores camisetas e alguns acessórios do artista para usar no dia. Vem ver!

CAMISETAS DO THE WEEKND PARA USAR NO SHOW INÉDITO NO BRASIL

Loja Raya

Nada melhor do que curtir o show com uma camiseta que já tem até a data na estampa e vai ser mais um lembrança desse momento especial, né? Essa versão estonada com rosa fica superestilosa para montar um look! (R$ 109,90).

Camiseta para o show do The Weeknd da Loja Raya Loja Raya/Reprodução

Use Bem-te-vi

A estampa queridinha que já viralizou com outros artistas é uma ótima opção. A montagem de fotos do cantor com The Weeknd escrito traz uma estética Y2K. (R$ 89,90).

Camiseta do show do The Weeknd da Use Bem-te-vi Use Bem-te-vi/Reprodução

Loja Bepop

Além da camiseta que também tem a data estampada, a Bepop vende um boné com uma pegada mais minimalista perfeito para quem busca uma opção mais discreta. (R$ 69,90 e R$ 82,90).

Camiseta e boné do show do The Weeknd da Loja Bepop. Loja Bepop./Reprodução

Dear fan store

O clássico preto e branco nunca sai de moda. Nesta camiseta, quatro fotos do The Weeknd fazem parte de uma montagem. (R$ 79,90).

Camiseta do show do The Weeknd da Dear Fan Store Dear Fan Store/Reprodução

El Gato Store

Quem gosta de um estilo mais vintage vai adorar essa opção que traz o perfil do cantor com um fundo laranja. (R$ 109,90).

Camiseta do show do The Weeknd da El Gato Store El Gato Store/Reprodução

Use caos

Se você estava procurando uma ecobag para usar no show, essa pode ser uma ótima pedida para você. Com a montagem de fotos em preto e branco e o nome escrito em vermelho, ela combina com qualquer visual. (R$ 39,90).

Ecobag do show do The Weeknd da Use Caos Use Caos/Reprodução

Capsula Shop

O design divertido da camiseta traz o rosto do cantor como se fosse um cartaz de ‘procurado’ com a frase lost boyfriend , que, em português, significa ‘namorado perdido’. (R$ 99,90).

Camiseta do show do The Weeknd da Cápsula Shop Cápsula Shop/Reprodução

Heartbreak Store

A camiseta preta básica traz um detalhe bordado no peito. ‘XO’ faz referência à gravadora criada pelo cantor em 2011 e a uma de suas músicas. (R$ 69,90).

Camiseta do show do The Weeknd da Heartbreak Store Heartbreak Store/Reprodução

Funniest

Outra ideia para compor seu look do show em São Paulo é um moletom branco com estampa em preto e o símbolo ‘XO’ na manga. Se for esfriar à noite, é uma boa escolha, hein? (R$ 139,90).

Moletom do show do The Weeknd da Funniest Funniest/Reprodução

Whateeshirt

Por fim, a peça estonada é sempre uma dica infalível para compor um look com estilo. Esta aqui traz detalhes em vermelho que podem te ajudar na hora de escolher os acessórios. (R$ 99).

Camiseta do show do The Weeknd da Whateeshirt Whateeshirt/Reprodução

E aí, qual camiseta você escolheria para compor seu look do show do The Weeknd no Brasil?