Anny Caroline Guerrera Any Gabrielly revela como foi a escolha de Sweat para abrir carreira solo

C

hegou o momento dela! Any Gabrielly está iniciando a carreira solo e a faixa escolhida para abrir a nova fase foi a dançante Sweat , que mistura diferentes elementos para criar uma sonoridade que é a cara da artista. Em entrevista exclusiva à CH, ela compartilhou detalhes de como a seleção da faixa aconteceu.

“ Eu não tinha certeza até a gente falar: ‘Vamos lançar essa?’ Foi aí que eu falei: ‘Puts , não é essa, é a outra ’”, recordou Any. A cantora explicou que seguiu seu instinto e apostou no coração para decidir qual música serial ideal para decisão e ao escolher outra canção com título não revelado, ela soube que a certa seria, na verdade, Sweat . “Escolhemos uma e eu, instantemente, sabia que tinha que ser a outra”, acrescentou.

Ela explicou que a mistura de elementos presentes na faixa são um reflexo de sua personalidade devido a forma como ela cresceu rodeada por diferentes culturas que a inspiram constantemente. Isso fez com que o processo de criação fosse muito natural e diverso pra ela.

“Obviamente a gente faz um estudo das referências mas, quando eu entro no estúdio, tento só me colocar no papel e não pensar muito, por exemplo: ‘Ah, eu quero que isso esteja aqui porque representa o Brasil e isso aqui porque vai pro mercado internacional.’ Eu tento simplesmente colocar tudo isso no papel porque quando você pensa em quem eu sou e a vida que eu vivi, é uma vida muito misturada ”, declarou a artista.

Eu cresci no Brasil mas eu passei anos da minha adolescência, que são anos que você realmente aprende muito e absorve muito, eu passei com várias pessoas de vários países diferentes, viajando o mundo inteiro.

Any Gabrielly sobre inspirações

Continua após a publicidade

Quando se preparava para o lançamento da primeira música solo, Any não pode evitar sentir aquele frio na barriga e um pouco de pressão.

“Eu tava muito nervosa. Eu pensava: ‘Será que todo mundo vai amar? Será que todo mundo vai odiar?’ Eu nunca tinha passado por isso de mostrar algo que eu fiz para as pessoas mesmo, só eu”, relembrou.

Quando a faixa foi finalmente lançada, a resposta que a cantora recebeu mostrou que não existiam motivos para preocupação: “ Eu comecei a ver as pessoas super animadas e amando. Isso preencheu meu coração de uma forma… Acho que me deixou até muito mais tranquila pro momento do lançamento, sabe? Eu acho que tirou muito dessa pressão.”

Any destacou detalhes do processo de composição das canções que vão compor sua nova fase, explicando que faixas em inglês, português ou até mesmo em espanhol surgem de acordo com diferentes experiências. “Depende da raiz da inspiração”, comentou ela sobre escrever em outros idiomas.

Continua após a publicidade

“Teve uma música que eu meio que visualizei ela inteira em português, eu não sei se era o tópico, mas eu não consegui visualizar ela em inglês. Eu até tentei escrever em inglês, mas não estava saindo”, relembrou a cantora, que só conseguiu fazer a faixa específica funcionar em português.

“Outras músicas fluem em inglês. Não sei se tem a ver com a memória. Se for uma memória em português, se for uma memória em inglês, eu não sei se de onde vem isso, mas acho que cada música tem o seu idioma”, acrescentou Any.

Para exemplificar, ela recordou uma ocasião em que escreveu uma verso inteiro em espanhol, idioma que ela não usa com tanta frequência quanto os outros. “Foi uma história da minha vida com uma pessoa que falava espanhol e eu escrevi o verso em espanhol porque para mim ele precisava ser espanhol”, afirmou.

Ainda vivendo o processo criativo, Any segue encontrando a si mesma nessa trajetória. “ É uma construção. É a primeira vez que eu coloco isso. Vai ser um processo de descobrir exatamente onde que eu vou me encaixar, como o público se relaciona com as minhas músicas, o que eu gosto de lançar. Eu nunca tinha feito isso antes. ”