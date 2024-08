DA REDAÇÃO Angelina Jolie revela planos de se mudar após filhos completarem 18 anos

A atriz Angelina Jolie disse, em entrevista ao ‘The Hollywood Reporter’ , que planeja se mudar de Los Angeles e viajar o mundo após seus filhos completarem 18 anos.

“Tenho que morar em Los Angeles por causa do divórcio. Mas assim que eles fizerem 18, estaremos livres para ir embora”, disse a artista ao veículo americano.

Jolie ainda revelou que planeja visitar o Camboja, no sudestes asiático, e em outras partes do mundo visitando seus familiares. “[Depois de Los Angeles], passarei muito tempo no Camboja. E passarei um tempo visitando meus familiares em qualquer lugar do mundo”.

Atualmente, Jolie vive em Los Angelies por causa do processo de divórcio com seu ex-marido, que se desenrola desde 2016. No mesmo ano, Jolie acusou o ex-marido de tê-la agredido verbalmente e fisicamente durante um voo em um jato particular.

Shiloh retira sobrenome de Pitt

Recententemente, nós, da CH, te contamos como Shiloh, uma das filhas dos atores Angelina Jolie e Brad Pitt, conseguiu a aprovação judicial para remover o sobrenome do pai. Segundo o site americano People, logo depois que a petição de Shiloh foi protocolada em maio, Brad esteve a par da situação. “Ele está ciente e chateado que Shiloh tenha abandonado seu sobrenome”, disse a fonte. “Os lembretes de que ele perdeu seus filhos, é claro, não são fáceis para Brad. Ele ama seus filhos e sente falta deles.”