Gustavo Balducci A Cinderela Moderna: Shin Hyun-been e Moon Sang-min falam sobre o k-drama

Esqueça os clichês que toda comédia romântica adora utilizar. Em Cinderella at 2 AM , ou A Cinderela Modern a , em português, novo k-drama já disponível no catálogo do Rakuten Viki, a mocinha não é indefesa e nem precisa da fada madrinha como acontece em contos.

Baseada em uma webtoon de mesmo nome, a trama acompanha uma jovem chamada Ha Yun Seo, interpretada por Shin Hyun-been , que sempre teve que dar tudo de si. Trabalhando como gerente de marketing numa companhia de cartões de crédito, sua vida muda bruscamente quando ela descobre que seu namorado, Seo Ju Won, vivido por Moon Sang-min , é, na verdade, o herdeiro da família dona da empresa.

A reviravolta fica por conta da escolha que a protagonista faz logo no primeiro episódio: quando a mãe controladora de Ju Won descobre o namoro, oferece dinheiro para que ela dê um fim ao relacionamento. Sem exitar, Yun Seo aceita o suborno da sogra.

“Achei intrigante como A Cinderela Moderna muda cenas que já vimos tantas vezes antes. A série começa com a protagonista dando o número de sua conta bancária para a mãe de seu namorado, que oferece dinheiro para que ela termine com ele, e assim ela promete acabar o namoro. Só essa cena mostra o apelo único deste drama. Acho que não acredito em contos de fadas, mas sou vagamente fatalista” , disse Shin Hyun-been em entrevista à CAPRICHO.

Achei intrigante como ‘A Cinderela Moderna’ muda cenas que já vimos tantas vezes antes. Shin Hyun-been

Determinado a reconquistá-la, o príncipe encantado fará de tudo para viver seu romance outra vez. “Acho que minha sincronia com Ju-won é de cerca de 50%. Assim como Ju Won, eu também priorizo emoções e amor ao lidar com pessoas, mas não tenho confiança para focar somente em uma pessoa como ele faz. Enquanto atuava, muitas vezes me peguei pensando que Ju Won é realmente admirável” , afirmou Moon Sang-min.

Continua após a publicidade

Durante as filmagens, a dupla se divertiu e aprendeu muito atuando junto. “Houve muitos momentos de risadas no set. Não apenas com Moon Sang-min, mas com todos que faziam parte do elenco. Sang-min é brilhante, energético e muito direto, então trabalhar com ele foi confortável e agradável. Às vezes, ele até parecia mais maduro do que eu, então eu o via como um colega confiável” , explicou Hyun-been.

“Eu já era fã de Shin Hyun-been sunbae-nim [termo em coreano utilizado para se referir a alguém com mais experiência], então eu realmente queria trabalhar em um projeto com ela. No começo da filmagem, quando as coisas poderiam ter sido um pouco estranhas, Shin Hyun-bin sunbae-nim deixou a atmosfera confortável, então o set rapidamente se tornou harmonioso. Eu lembro que, graças a ela, nós conseguimos filmar felizes até o final”, disse Sang-min.

De olho no futuro, os dois atores esperam seguir conquistando novos trabalhos e papéis interessantes. “Olhando para minhas escolhas até agora, tendo a ser atraída por personagens ou histórias que nunca fiz antes, ou que estão no extremo oposto do espectro dos meus papéis anteriores” , revelou Hyun-been.

“Sinto que estou crescendo aos poucos com cada projeto em que trabalho. Não apenas em termos de atuação, mas também por conhecer muitas pessoas, sempre tive oportunidades de aprender e crescer como pessoa. No entanto, ainda tenho muitas etapas a superar, então planejo continuar aprendendo e avançando um passo de cada vez” , completou Sang-min.

O sucesso que os k-dramas têm feito no Brasil também deixou Sang-min contente e surpreso: “Tenho orgulho de que as pessoas ao redor do mundo possam se identificar com os dramas coreanos, e isso me faz ter uma sensação maior de responsabilidade de atuar bem em qualquer papel que eu assuma. Ouvi dizer que os dramas em que participei, Papel de Rainha e Casamento Impossível , também receberam muito amor por aí. Embora as línguas e culturas sejam diferentes, estou verdadeiramente feliz e grato como ator que as pessoas podem compartilhar a alegria, felicidade, tristeza e dor através do nosso trabalho. Vou continuar a trabalhar duro para que possamos compartilhar e aproveitar várias emoções juntos”, disse ele.

Continua após a publicidade

Tenho orgulho de que as pessoas ao redor do mundo possam se identificar com os dramas coreanos. Moon Sang-min

“Estou ciente do amor que vocês, fãs brasileiros, me enviam. Muito obrigado. Embora eu nunca tenha ido ao Brasil, espero poder conhecer todos vocês pessoalmente algum dia e expressar minha gratidão. Vamos nos encontrar definitivamente.”

“Sou sempre grata pelo apoio caloroso que vocês me enviam de longe. Espero que um dia eu possa expressar minha gratidão pessoalmente” , finalizou Hyun-been.

Os novos episódios de A Cinderela Moderna são lançados toda semana no Viki.