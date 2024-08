NAIARA ALBUQUERQUE 3 perguntas e respostas sobre o futuro do X, ex-Twitter, no Brasil

A rede social X, antigo Twitter , foi suspensa na madrugada deste sábado (31) após ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A medida acontece atéo cumprimento de ordens judiciais da rede social de Elon Musk , além do pagamento de multas e indicação de um representante legal no país.

Tudo isso não aconteceu do nada, viu? Aqui na CH nós te contamos como a decisão aconteceu após a escalada de tom entre o dono da rede social, Elon Musk, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, nos últimos meses. Você pode ler tudo sobre isso aqui .

Aqui, preparamos uma breve lista de perguntas e respostas sobre a escalada dessa treta e como tudo isso afetou a suspensão dela. Vem!

1. Como o embate começou?

Em abril deste ano, nós noticiamos a a decisão de Moraes, que determinou a abertura de um inquérito para investigar a conduta de Musk. Na época, o ministro incluiu o nome de Musk no inquérito já existente das milícias digitais e estipulou uma multa de R$ 100 mil para cada perfil que a rede social reativar sem o consentimento da Justiça. Você pode ler tudo sobre isso aqui .

Mas CAPRICHO, ainda não entendi a postura de Moraes: Bem, o ministro do STF têm atuado contra as fake news nas redes sociais brasileiras. Nos últimos meses, ele determinou que perfis disseminadores de desinformação e de condutas irregulares fossem desativados. É o caso dos perfis de o empresário Luciano Hang, o youtuber Monak e o ex-deputado cassado Daniel Silveira, segundo informações do g1.

Continua após a publicidade

Mais recentemente, ainda nesta semana, o ministro do STF exigiu que o X indicasse um representante legal em 24 horas. A notificação foi feita pelas redes sociais – decisão que foi bastante criticada por parte de especialistas em direito internacional.

2. A rede social não voltará a funcionar no Brasil?

Ainda é difícil determinar o futuro da rede social. Mas a decisão de Moraes determinou a suspensão do X até o pagamento de uma série de multas e, também, da indicação de um representante legal no país.

3. Quais outras redes sociais eu posso utilizar?

A gente sabe que dificilmente uma rede social conseguirá substituir o X, mas há alternativas que a nossa galera têm utilizado neste momento. Entre elas, citamos o Threads, da empresa Meta, o BlueSky, uma plataforma criada pelo antigo CEO do Twitter, e até o nosso queridinho Tumblr. Todas essas redes sociais estão em pleno funcionamento no Brasil e podem ajudar a sanar um pouco da saudade deixada pelo X enquanto não sabemos o futuro da plataforma.