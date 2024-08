DA REDAÇÃO 16 ideias de unhas curtas decoradas que agradam diferentes estilos

As unhas curtinhas têm ganhado espaço no mundo da beleza, e muita gente que sempre teve o comprimento menor está finalmente contemplando várias possibilidades de fazer desenhos nelas. Sim, suas unhas curtas ficam lindas decoradas, e nós separamos 16 ideias de nail arts que combinam com diferentes estilos, do básico e minimalista ao exagerado e cheio de informações. Vem dar uma olhada!

16 ideias de unhas curtas decoradas para se inspirar

Preto e branco

A clássica combinação de preto e branco pode compor visuais com muita atitude e até com aquele toque emo que amamos! Quadriculado, formas abstratas, fogo e até estampa de zebrinha funcionam com essas cores.

Estrelas

Desde o ano passado, as estrelas conquistaram espaço não só nas roupas, mas também na maquiagem e nas unhas. Para um look mais discreto, pode pintar o fundo só com base ou um esmalte bem clarinho, deixando o foco na estrela metalizada ou com strass. Já se a intenção for ousar, considere apostar no color block!

Gotas de água

Está a fim de sair do óbvio e inovar? As gotinhas de água feitas com a técnica de gel em 3D são uma ótima pedida para isso!

Flores

Aproveitando a chegada da temporada de primavera-verão, o clichê das flores nunca fica chato, tá? Elas podem vir de um jeito simples ao centro das unhas ou com diversos tamanhos e cores, assim como acompanhadas de frutas, que são a grande tendência do momento.

Mix & match

Caso o objetivo seja explorar a criatividade sem se preocupar com combinações tão certinhas, invista no famoso ‘tudo junto e misturado’. Símbolos divertidos, linhas, padronagens geométricas e até aplicações metálicas em alto-relevo estão valendo!

Qual desses exemplos de unhas curtas decoradas mais combina com você?