Duda Cardim ‘Teoria do cabelo de Hollywood’ pode prever se um artista será famoso

P

ara além do talento, das músicas e das premiações, por acaso você já reparou em outro fator que as maiores celebridades têm em comum? De Marilyn Monroe a Amy Winehouse ou até mesmo Billie Eilish , todas elas possuem um cabelo que se destaca entre os demais, seja pelo penteado ou pela cor diferentona. E é exatamente isso que diz uma teoria que bombou no TikTok recentemente: o cabelo pode influenciar no quão famosa uma pessoa pode ser.

A chamada teoria do ‘cabelo de Hollywood’ já existe há algum tempo, mas ganhou esse nome e voltou a ser assunto nas redes sociais por Coco Mocoe , uma influenciadora americana que faz vídeos sobre marketing e o universo das celebridades. Para ela, é possível prever se uma celebridade vai conquistar muita fama. “Se você quiser saber se alguém vai se tornar um nome familiar, há alguns padrões que você pode procurar”, disse em vídeo.

Continua após a publicidade

“É a ideia de que alguém não será memorável a menos que tenha um cabelo com uma aparência muito distinta”, explicou. Para a influenciadora, a primeira grande celebridade a passar por isso foi Marilyn Monroe . Hoje, vemos muitas pessoas copiando e se inspirando no corte bob superloiro da atriz, no entanto, ela nem sempre foi assim. Antes da fama, Marilyn tinha um cabelo castanho muito mais comum e que não se destacava tanto.