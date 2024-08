DA REDAÇÃO Sasha Meneghel aposta na tendência vintage do vestido de cintura baixa

O

vestido de cintura baixa , como já mostramos nesta matéria , virou uma febre no verão do hemisfério norte para montar looks elegantes e fresquinhos e, agora, chega ao Brasil com a promessa de bombar na temporada de primavera. Exemplo disso é que, nesta semana, a estilista e modelo Sasha Meneghel apareceu usando uma versão da peça em um visual clássico que é a cara dela.

Sasha publicou um vídeo em que está com um vestido de cintura baixa, ou seja, que tem a linha de marcação entre a parte de cima e a saia no final da barriga, e é capaz de resgatar uma estética vintage de roupas que foram usadas entre as décadas de 1920 e 1950. A peça de comprimento midi com regata branca de decote quadrado e saia bege em questão é da marca brasileira Morena Rosa e custa R$ 699,90 .

Para dar um toque ainda mais elegante ao resultado sem perder os códigos vintage, a fundadora da Mondepars optou por um mocassim marrom escuro nos pés, combinando com sua maxibolsa do mesmo tom, óculos de sol com armação retangular fina e brincos de argola. Por fim, o cabelo com rabo de cavalo meio preso deixou tudo superfofo.

Nos comentários do vídeo, o vestido gerou repercussão entre os seguidores. “ Uma regata costurada na saia”, escreveu um. “Vai eu usar um vestido desse, vou parece uma boneca de despacho”, disse outro.

Vestido de cintura baixa da marca Morena Rosa usado por Sasha Meneghel Morena Rosa/Reprodução

O que você acha da tendência polêmica do vestido de cintura baixa? Daria uma chance a ela? Tudo indica que a peça vai ser um sucesso no período de primavera-verão, viu?