NAIARA ALBUQUERQUE Primavera Sound 2024 é cancelado no Brasil e no restante da América Latina

O Festival Primavera Sound 2024 informou no final da tarde desta sexta-feira (30) que não vai mais acontecer nem no Brasil e nem na América Latina. O anúncio foi feito pelas redes sociais , que admitiu que enfrentou “dificuldades externas” para a realização do evento em Buenos Aires, São Paulo, Montevidéu e Assunção.

“As atuais circunstâncias nos levam a comunicar que o Primavera Sound não acontecerá na América Latina em 2024, devido a dificuldades externas que nos impedem de realizar os eventos com o nível que o público que tanto nos apoia merece”, diz uma nota do Primavera divulgada nas redes sociais.

Nos últimos meses, a expectativa para a divulgação do lineup do festival estava grande. Porém, o lineup nunca chegou a ser divulgado, e boatos de que ele seria cancelado começaram a circular. A confirmação, porém, só veio nesta sexta-feira (30).

Para aqueles que compraram ingresso antecipadamente, o festival indicou esta página com informações de reembolso.

Primavera Sound 2023

Em 2023, a segunda edição do evento aconteceu nos dias 3 e 4 de dezembro e teve shows de artistas nacionais, como MC BinLaden, Marisa Monte, Urias e Marina Sena, além de ícones do rock alternativo, como a banda The Cure e The Killers. Um ano antes, em 2022, Artic Monkeys, Phoebe Bridgers e Lorde foram alguns dos nomes que agitaram o público.

O Primavera Sound começou a ser realizado em Barcelona, em 2001. No Brasil, o festival é sediado na capital paulista.

