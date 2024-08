DA REDAÇÃO One Tree Hill terá sequência na Netflix com Sophia Bush e Hilarie Burton

Mais uma série icônica está retornando. Nesta sexta-feira (30/8), a Variety anunciou que One Tree Hill estará ganhando uma sequência na Netflix e o projeto vai contar com o envolvimento do elenco original.

Segundo informações do veículo, Sophia Bush , Hilarie Burton e Danneel Ackles serão produtores-executivos do reboot ao lado de Jensen Ackles e Becky Hartman-Edwards .

O site ainda afirmou que fontes sinalizaram que, além de atuarem como produtoras, Sophia e Hilarie também vão reprisar seus papéis na nova série da plataforma. Entretanto, não foi confirmado se mais personagens estarão de volta no elenco.

One Tree Hill teve seu primeiro episódio exibido em 2003 e contou com 9 temporadas no total. O último episódio da série foi exibido em abril de 2012.