Gustavo Balducci LE SSERAFIM quer que todo mundo dance e enlouqueça com o single ‘CRAZY’

Seis meses após o lançamento do EASY , que entrou para a parada HOT 100 da Billboard, o LE SSERAFIM está de volta com seu novo mini-álbum. Enquanto o projeto anterior seguiu por um caminho mais intimista, discutindo as inseguranças do grupo de k-pop formado por Chaewon , Yunjin , Sakura , Kazuha e Eunchae , CRAZY , liberado nesta sexta-feira (30), explora novos gêneros musicais e coloca todo mundo para dançar.

“ CRAZY captura o sentimento de encontrar algo novo, único e que traz a essência do LE SSERAFIM” , disse Chaewon durante uma coletiva de imprensa com a participação da CAPRICHO. “No minuto em que ouvi a faixa-título, senti que era algo novo e muito divertido” , completou Sakura.

Strike a pose!

Misturando hip-hop, techno e EDM, o single que carrega o nome do álbum também se destaca por seus elementos de dança voguing. No videoclipe, que caminha para atingir milhões de visualizações no YouTube, a equipe de dançarinos da Iconic House Of Juicy Couture , presente no programa LEGENDARY , da HBO Max, participa ao lado das cinco integrantes.

“Foi um grande desafio incluir vogue como parte da nossa coreografia. É muito moderno e chique ao mesmo tempo. No começo, foi difícil ser tão expressiva com um gênero como esse” , contou Yunjin.

Continua após a publicidade

Além da faixa principal, o mini-álbum inclui mais quatro músicas: Chasing Lightning , Pierrot , 1-800-hot-n-fun e Crazier , que teve Yunjin como produtora principal. “ Crazier não é apenas sobre o que eu sinto, mas também sobre o que minhas colegas sentem. Tivemos muitas conversas para unir nossos pensamentos nessa música” , afirmou a cantora.

LE SSERAFIM durante a coletiva de imprensa realizada na Coreia do Sul. Source Music/Divulgação

Direito de resposta

Durante o bate papo, o grupo ainda respondeu sobre as críticas que recebeu após sua primeira performance no festival Coachella , em abril. Para Chaewon, tudo isso serviu como combustível para o amadurecimento do LE SSERAFIM como artista.

“Algumas pessoas não ficaram satisfeitas com o que fizemos. Aprendemos muito com essa apresentação. Desde a nossa estreia, estivemos em muitos palcos, mas aquela foi a primeira vez que cantamos em um festival tão grande, em um palco tão imenso. Acho que estávamos um pouco animadas demais e sinto que tivemos que nos acalmar. Há muitas coisas que teremos que vivenciar daqui para frente e aprender com todas essas experiências. Tenho certeza de que sempre podemos crescer como artistas e acho que é nossa lição de casa mostrar uma versão melhor de nós mesmas ”, concluiu ela.