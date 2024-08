DA REDAÇÃO Erros de gravação de Emily em Paris revelam detalhes de cena em carruagem

Enquanto a parte 2 da 4ª temporada de Emily em Paris não chega, ficamos com os momentos divertidos de bastidores. Nesta quinta-feira (29/8), a Netflix divulgou sequências de erros de gravações da parte 1 da produção e temos até algumas relevações que parecem não ter entrado no corte final.

Em uma das cenas do episódio do baile de máscaras, Mindy e Emily, interpretadas por Ashley Park e Lily Collins , respectivamente, brincam que alguém está vivendo a “fantasia Bridgerton ” ao verem a carruagem fazendo movimentos suspeitos durante a festa. No vídeo de erros de gravações, William Abadie , que vive Antoine, aparece puxando a cortina da carruagem no que parece ser a mesma cena.

A prévia da parte 2 da temporada foi divulgada na última semana e os personagens vão partir em uma viagem para Roma nos episódios que estão por vir. Para adicionar ainda mais complicações, parece que Emily vai contar com um novo interesse amoroso vivido pelo ator italiano Eugenio Franceschini .

O personagem do ator se chama Marcello e foi descrito como uma pessoa leal aos negócios da família e vai se envolver com Emily justamente por conta do trabalho. Só que, na medida em que eles se conhecem melhor, a situação vai ficar mais intensa do que esperado. Confira o trailer oficial:

Apesar dos personagens estarem desembarcando na Itália nesta temporada, também adoraríamos alguns episódios no Brasil, né? Em entrevista à CH, Lily Collins contou que veio ao país quando era criança e que adoraria retornar como Emily.

Já Lucien Laviscount e Ashley Park ficaram empolgados com a menção do BR e o intérprete de Alfie até contou que tem uma viagem marcada para São Paulo em breve. Assista nossa conversa completa com o elenco da série:

A parte 1 da 4ª temporada de Emily em Paris já está disponível na Netflix e a parte 2 estreia em 12 de setembro.