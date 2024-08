Mavi Faria Adolescência em 2006 é o novo desejo da Geração Z?

e você pudesse voltar no tempo e viver a sua adolescência em algum outro ano, qual você escolheria? Dentre todas as possibilidades e épocas passadas que possam te encantar, uma galera nas redes escolheu o ano de 2006 como perfeito para viver a adolescência – e essa escolha tem muita relação com a série da ‘De Volta Aos 15’ .

A terceira temporada da série, baseada nos livros homônimos da Bruna Vieira , chegou no catálogo da Netflix há pouco mais de uma semana e, de lá para cá, tem causado uma movimentação grande nas redes. Nessa nova temporada, Anita (Maísa) viaja no tempo para 2009, quando ela e os amigos eram calouros na universidade, já nas duas primeiras, ela voltava para o ano de 2006, período de seu Ensino Médio.

Em todas as temporadas, a série ambienta os estilos de roupa, de música e até filmes e livros que os personagens gostam e que, na época, estavam em alta, e a imersão nesse universo apresentou à Geração Z um pouco do que seria ter vivido a sua adolescência neste período – e eles amaram! A partir daí, não há nada que possa estagnar as comparações e os sonhos de ser adolescente em 2006.

No esforço de comparar estas duas épocas – 2024 e 2006 – o vídeo de Luli Endlich no TikTok foi um dos que mais movimentou a discussão e a trouxe para outras plataformas, como o X (ex-Twitter). Ela conta que a série foi o gatilho para que a adolescência em 2006 começasse a ser idealizada, e lista alguns motivos que, para ela, garantem que este ano foi o melhor para ser adolescente.

“Imagina você ter quinze anos e assistir RBD , imagina você ir num show e ver o Chorão [do Charlie Bworn Jr.] na sua frente?” , idealiza no vídeo. Outros costumes da época, como gravar músicas em CD e presentear alguém, acessar o Flogão – que na série se chama Floguinho – e o Orkut, além de acompanhar a revista impressa da CAPRICHO – lembrando que ainda existimos, mas no digital, hein? – são algumas das coisas que entram na lista dos sonhos e de Luli e de uma galera por aí.

Claro que hoje não há nenhum impedimento para qualquer pessoa retomar esses costumes e muitas pessoas, assim como ela, viveram essa fase da vida criança e chegaram a experimentar muitas dessas coisas. Mesmo assim, Luli afirma que ter vivido essa época criança foi muito diferente e que a adolescência deve ter sido muito melhor. Importante lembrar que ela mesma confessa estar muito influenciada por ‘De Volta Aos 15’, mas que ainda confia na superioridade de 2006.