Seu Kindle pode ficar protegido e estiloso, e te mostramos como

Kindle é um dos aparelhos tecnológicos mais democráticos, fáceis de serem utilizados e que causam um efeito definitivo na vida das pessoas – não há dúvidas de que ele incentivou muito a leitura da galera. A facilidade de poder ler em qualquer lugar, de baixar PDF’s de livros ou até textos da escola ou faculdade garantiu a ele um espaço especial na nossa rotina.

Mas, justamente por ser tão amado e útil, ele precisa de cuidados especiais para ser durável e ainda funcionar em perfeito estado. É como seu celular ou seu tablet – deixá-lo sem proteção ou cuidado certamente não o fará durar por muito tempo.

Outro ponto é que o Kindle, assim como esses outros aparelhos tecnológicos, também pode ser estilizado de acordo com o seu gosto e se tornar um objeto ainda mais querido e que combina com seu estilo pessoal. É possível ter um Kindle protegido, seguro e muito estiloso, e é isso que provamos abaixo.

Selecionamos 12 acessórios que, misturados, garantem beleza e durabilidade ao seu aparelho. Confira!

Facilidade na leitura

O próprio Kindle já é um aparelho que facilita muito a leitura, porque permite a leitura no transporte público, quando passar páginas físicas é uma tarefa complicada, ou durante a noite, já no meio das cobertas e com as luzes apagadas. Mas, o que já era fácil fica mais ainda.

Alguns aparelhos tecnológicos permitem uma leitura mais tranquila e confortável, seja com passador de páginas eletrônicos ou suportes que estabilizam o Kindle para você .

<span class="hidden">–</span> Capricho/CAPRICHO 1. Virador de página remoto para Kindle – Amazon – R$ 257,44*

2. Virador de página com controle remoto – Amazon – R$ 156,39*

3. Controle Remoto para Virar Páginas para Kindle – Amazon – R$ 235,99*

<span class="hidden">–</span> Capricho/CAPRICHO 4. S uporte de travesseiro ajustável para colo com tigela removível – Amazon – R$ 563,40*

5. Suporte de Mesa Ajustável Articulado – Amazon – R$ 11,39*

6. Suporte de Chão Ajuste Universal de 360 Graus – Amazon – R$ 11,99*

Proteção do Kindle

Mesmo sendo um aparelho resistente e muito duradouro, o Kindle ainda assim pode cair no chão, arranhar ou quebrar seu exterior ou interior – o que é ainda mais difícil para consertar. Para evitar esse problema, existem alguns acessórios muito similares ao que temos em celulares e tablets, como películas e capinhas protetoras .

Elas garantem a durabilidade do seu aparelho e algumas até possuem funcionalidades diferentes, como uma alça que facilita o apoio do Kindle ou uma capinha que é quase um estojo, com repartimentos em que é possível guardar outras coisas.

<span class="hidden">–</span> Capricho/CAPRICHO 7. Película Kindle 11ª e 10ª Geração Fosca Anti-Risco – Amazon – R$ 18,90*

8. Case Transparente para Kindle – Amazon – R$ 49,90*

<span class="hidden">–</span> Capricho/CAPRICHO 9. Suporte de alça de mão para Kindle – Amazon – R$ 139,23*

10. Capa Sleeve para Kindle – Amazon – R$ 69,90*

Protegido e estiloso

Quem acha que a proteção do Kindle precisa necessariamente ser branca, preta ou de alguma outra cor neutra está muito enganado! Assim como seu celular ou tablet, também é possível personalizar o seu Kindle para que fique o mais parecido possível com o seu estilo .

Além das típicas capinhas coloridas, nossa paixão atual é a tendência de estilizar você mesma a sua capinha com adesivos do seu gosto. Aqui, trouxemos dois grupos diferentes e estilosos de adesivos para você ter noção da variedade de possibilidades que existem .

A ideia é colar vários adesivos, do jeito que você mais gostar, na parte de trás do Kindle e colocar uma case transparente como a mostrada acima, e está pronto! O Kindle representará muito mais quem você é desse jeito.

<span class="hidden">–</span> Capricho/CAPRICHO 11. 100 adesivos de livros para Kindle – Amazon – R$ 129,73*

12. Adesivos retrô estéticos, 60 peças à prova d’água – Amazon – R$ 112,97*

E aí, você já conhecia esses apetrechos?