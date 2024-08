Anny Caroline Guerrera Sabrina Carpenter libera vídeo dos bastidores de clipe com Jenna Ortega

Sabrina Carpenter segue divulgando seu sexto álbum de estúdio. Lançado na última sexta-feira (23/8), o Short n’ Sweet veio acompanhado do clipe da música Taste , que ganhou um vídeo de bastidores nesta quinta-feira (29/8), com várias sequências divertidas da cantora ao lado de Jenna Ortega .

O projeto foi dirigido por Alfredo Flores e está repleto de referências de conhecidos filmes do audiovisual, como A Morte Lhe Cai Bem (1992). Para compor o elenco do projeto, Sabrina convidou Jenna Ortega e Rohan Campbell , que formam um triângulo amoroso com ela. No vídeo de bastidores, as atrizes mostram detalhes de como foram compostas as cenas de terror e de violência mais explícita. Confira:

Em Taste, Sabrina canta sobre uma pessoa com que se relacionou no passado mas a deixou para voltar para ex-namorada. “ Ouvi dizer que vocês estão juntos de novo e se isso for verdade, você vai ter que sentir meu gosto quando ele estiver beijando você “, canta ela no refrão da música.

Para ilustrar a letra, Carpenter e Ortega aparecem se beijando e, em seguida, deixando para trás a rivalidade que viveram em outras cenas do vídeo.

Nas redes sociais, os fãs apontaram que a letra seria sobre o um triângulo amoroso entre Sabrina, Shawn Mendes e Camila Cabello . “ Você se pergunta por que metade das roupas dele desapareceram. Elas estão no meu corpo “, declara ela em um dos versos. Os fãs logo recordaram diversas fotos da artista, supostamente, usando peças de roupa de Mendes no passado.

Sabrina writes in ‘Taste’ that her ex man’s current girl is wondering why half of his clothes went missing and that she’s the one who still has them. Sabrina has kept lots of Shawn’s clothes after they dated. (End of thread.) pic.twitter.com/B7ozNFk1e5 — Shawn Crave (@ShawnCrave_) August 23, 2024

O público suspeita que ela esteja falando sobre o período em que o cantor teria reatado o relacionamento com Camila, com quem ele namorou de 2019 até 2021. Depois do anúncio do término, os dois foram vistos juntos algumas vezes mas nunca voltaram oficialmente.