Duda Cardim Monte uma make à la Sabrina Carpenter e ganhe uma música de Short’n Sweet

S

hort’n Sweet , o mais novo álbum da Sabrina Carpenter , foi lançado no dia 23 de agosto e, desde, está na nossa playlist. O videoclipe de Taste , que conta com a participação da Jenna Ortega , nos deixou obcecadas, assim como outras faixas do disco, como Juno , Bed Chem e Coincidence . E você, já tem uma canção preferida?

Além de performances impecáveis, Sabrina Carpenter também chama atenção com sua maquiagem no estilo boneca que conquistou muita gente. Rainha do blush blindness , não é mesmo? Com isso em mente, vamos te ajudar a descobrir qual música do Short’n Sweet mais combina com você. É só fazer o teste !