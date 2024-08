Duda Cardim Micro-shorts prometem ser tendência que vai bombar nos festivais de música

om vários festivais de música se aproximando, como o Coala e o Rock in Rio , já estamos em busca de dicas de looks para curtir cada momento com estilo. De olho nas tendências que prometem bombar nesses eventos, encontramos uma um tanto controversa que pode conquistar muita gente. Os micro-shorts surgiram nas passarelas há alguns meses e têm tudo para aparecer nas produções do público nos próximos shows.

Como já sabemos, diante de uma tendência, é quase certo que o seu oposto também pode virar um grande queridinho. Em contraposição ao sucesso das bermudas , que trazem uma versão mais comprida dos shorts tradicionais, e os modelos em jeans que ainda ganharam o popular nome jorts , surgiu o comprimento mini, chegando aos micro-shorts.

Os micro-shorts deixam a perna inteira à mostra, como se fossem hot pants, e grifes como Bottega Veneta , Gucci e Chloé já apresentam essa peça em suas coleções desde as semanas de moda do ano passado.

Bottega Veneta Daniele Venturelli/Reprodução

Gucci Gucci/Reprodução

Chloé Chloé/Reprodução

Esse comprimento, inclusive, levantou discussões sobre ser impraticável no dia a dia das pessoas. Mas, agora, a chegada de festivais de música podem representar oportunidades ideais para apostar nessa febre. São diferentes opções de micro-shorts por aí, sejam modelos com babados, mais justinhos e até coloridos. Vem se inspirar nestas ideias!

LOOKS COM MICRO-SHORTS PARA FESTIVAIS DE MÚSICA

Minibabados

A opção perfeita para quem curte uma estética mais romântica, os micro-shorts aparecem muitas vezes em uma modelagem um pouco mais volumosa com babados e rendas.

Estampados

Já para quem busca misturar tendências, as versões estampadas em animal print podem ser uma excelente pedida. E dá para investir diversos acessórios, como colares e laços, para criar um look maximalista.

Pretinho básico

Se você prefere looks mais neutros, o pretinho básico é a escolha mais clássica que vai complementar seu visual. Um truque é brincar com os tamanhos, como o short é menor e justinho, uma camiseta oversized fica superestilosa.

Aposte nos cintos

Os cintos voltaram a ganhar destaque nos looks e ficam incríveis para destacar ainda mais o visual e chamar atenção para a tendência da vez. Seja com um único cinto ou um mix diferente, o importante é que o resultado fique a sua cara.

Meia-calça

A gente sabe que os festivais de música tendem a esfriar à noite, então, uma ideia é combinar o short com uma meia-calça preta para cobrir um pouco as pernas.

Várias cores

Por fim, se você gosta de visuais megacoloridos, os micro-shorts também aparecem em diferentes tons, desde o branco básico ao vermelho cereja, que também está em alta.

E você, o que acha de apostar nessa tendência no próximo festival de música?