Sofia Duarte Liniker, Ivete Sangalo e Jão se apresentam no Halloween da Sephora 2024

ma das festas de Halloween mais aguardadas do ano já tem data marcada e promete ser uma edição ainda maior do que as anteriores. Neste ano, o baile temático realizado pela Sephora acontece em 11 de outubro no Hotel Unique, em São Paulo, e traz novidades no time de madrinhas e anfitriãs, que agora conta com Paolla Oliveira ao lado dos nomes já consagrados do evento, Preta Gil e Ivete Sangalo . Além disso, a marca aposta em um novo formato de show, que terá Liniker , Jão e Alcione .

Liniker , que vive um momento incrível em sua carreira com o lançamento do álbum CAJU , terá sua própria apresentação no Halloween 2024 da Sephora. Já Ivete Sangalo , que é madrinha do evento, retorna como atração principal e convida dois outros grandes nomes para fazerem participações especiais, Jão e Alcione . Por fim, o duo de música eletrônica Dubdogz entra para comandar a pista.

Como nova madrinha do evento, Paolla Oliveira celebra a escolha do tema ‘ A Sétima Arte ‘, que faz uma homenagem ao cinema, o que significa que podemos esperar fantasias incríveis e maquiagens ousadas inspiradas em personagens de filmes icônicos. “Até eu estou confusa”, brincou a atriz, em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (29), sobre as diferentes possibilidades de looks que pode seguir. “São tantas vertentes, ainda mais com esse tema. A arte é o nosso entusiasmo da vida, é a gente ver a vida por outros ângulos, e isso é tão maravilhoso. O que seria da gente se não contemplássemos a vida por outras perspectivas? Mas, sem dúvidas, [a minha fantasia] será grandiosa, do jeito que vocês merecem. E para estar ao lado dessas duas também [Preta Gil e Ivete Sangalo], eu tenho que me esforçar”, afirmou.

No time de embaixadoras do baile, teremos a presença de Thelminha , que chamou a atenção com suas produções extremamente trabalhadas em festas anteriores, e de Jade Picon . “O Halloween é sobre a gente poder ser tudo o que a gente quiser, essa história da montação que vem muito do Carnaval… E com a temática desse ano, a gente vai pirar”, declarou a vencedora do BBB20.

“Eu estou muito animada. Vou usar uma fantasia que sempre quis fazer, mas nunca tive a oportunidade. Vai ser uma fantasia toda feita à mão que já está sendo desenvolvida”, disse Jade Picon, por sua vez.

Ansiosos para ver essas fantasias do baile de Halloween da Sephora?