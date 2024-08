Mavi Faria Jovens encontram acolhimento e representatividade em clube do livro sáfico

s clubes são uma tendência de comportamento crescente entre a Geração Z, como nós já adiantamos por aqui. Mostramos que clubes bem diferentões , de corrida a bordado, estão sendo adotados pela nossa galera em busca de hobbies inovadores e conexões da vida real.

Os clubes de livros, considerados um dos estilos mais tradicionais, no entanto, perduram e encontram mais espaço nas redes sociais. Grupos se reúnem, online ou presencialmente, para discutir uma obra literária que foi lida em comum e dividir opiniões. Só que, em muitos casos, mais do que incentivar a leitura, eles são uma forma de acolhimento e representatividade para jovens, com temáticas e públicos específicos.

Um exemplo é o Clube Sáfico , dedicado 100% a literatura com temática sáfica e claro que a CAPRICHO iria aproveitar este Dia Nacional da Visibilidade Lésbica , onde exaltamos a letra L dessa sigla tão importante e inclusiva para te apresentar um deste clubes.

Mediado por Mariana Montani e Louie Ponto , o clube busca ser um espaço acolhedor para “ leitores que estão em busca de uma representatividade que, por tanto tempo, não esteve presente em nossas estantes “, como afirma a própria descrição do clube.

Para isso, é escolhida uma obra com protagonismo sáfico mensalmente para ser lido pela galera que participa e, no final, é feito um debate em alguma plataforma de conversa ao vivo entre as mediadoras e participantes do clube. Elas também abrem espaço para um grupo no Telegram onde é discutido diariamente seus pensamentos sobre o livro à medida que é lido.

Com quase 14 mil seguidores no Instagram, o perfil oficial do clube é também um espaço em que livros sáficos são divulgados , além de autores dessa temática, e mesmo quem não quer participar do clube ou não tem tempo para ler um livro em um mês, ainda pode anotar a sugestão e ler no próprio tempo. O que, vamos combinar, é uma das consequências mais bacanas desse tipo de clube do livro em especial: conseguir que esses livros alcancem o maior número de pessoas possível.

Entre as indicações feitas pelas meninas no Clube Sáfico tanto para serem lidas por mês, quanto no perfil do clube, estão alguns livros que amamos, como ‘Os Sete Maridos de Evelyn Hugo’ , de Taylor Jenkins Reid, ‘Girls Like Girls: Uma História de Amor Entre Garotas’ , de Hayley Kiyoko, ‘Canção dos Ossos’ , de Giu Domingues, ‘É Assim Que Se Perde A Guerra do Tempo’ , de Amal El-Mohtar e ‘Mesmo Sabendo Como Tudo Acaba’ , de C. L. Polk.

E você, já conhecia algumas dessas obras sáficas?

