Juliana Morales Diva More dá dicas e conselhos para quem quer iniciar no mundo drag

E

aí, Brasil? Eu sou o Eduardo ou Delancy, como vocês preferirem, da Galera Capricho 2024. Na minha terceira matéria neste Blog , vamos falar sobre uma arte que eu, inclusive, estou me especializando. Coloque seus cílios, se equilibre nos saltos e vista sua melhor calcinha! Partiu falar de drag queen!

Para isso, convidei uma artista muito especial, participante do Drag Race Brasil. É uma vaca? É um inseto? Única coisa que eu sei é que essa diva é muito mais que um par de orelhas, é uma diva completa. Pode entrar, Diva More!

Nós conversamos sobre a trajetória dela como Drag, suas motivações e desafios. Falamos sobre moda e looks, e, claro, várias dicas para quem está criando sua própria personagem. Confira a entrevista completa a seguir!

Continua após a publicidade

Edu: Diva More é uma figura muito importante para mim, é uma Drag que me influenciou muito a pesquisar e entrar nesse mundinho, me ajudou a me assumir como também me ajudou na criação da minha personagem, a Delancy. E eu iniciei como drag pela minha paixão pela moda, e você, como começou nesse mundo?

Diva More: Então Delancy, eu sou formada em Artes Cênicas, fiz moda e figurino, e sou maquiador. Em 2016, resolvi ir a uma festa de Halloween e, como já era super fã de RuPaul Drag Race, decidi ir montado. Como sempre o Halloween dando vida a várias Drags Queens.

Como trabalho no mercado de make social, sendo artista, tinha necessidade de sair da casinha (fazer coisas mais artísticas). Assim nasceu a Diva More. Mas como o mercado Drag no Brasil é pouco valorizado, criei meu canal no YouTube, onde crio conteúdo de humor e informativo.

Edu: O seu canal no Youtube é super importante para Drags iniciantes, tem vários tutoriais incríveis, principalmente de maquiagem. Aprendemos que ser Drag não é apenas você acordar um dia e resolver ser – é um investimento enorme, tanto mental quanto financeiro, e temos que ter noção disso.

Diva More: Isso aí! No meu canal no YouTube, na playlist Make Diva, você vai encontrar seu rosto drag, sempre pratique make, e quando você estiver mais confiante com sua make, seu estilo já pode começar a entrar mais a fundo nesse mundo, ter amigas drags é algo super importante, ir em uma apresentação ou em um role drag é super necessário para iniciantes!

Ser Drag no Brasil não é fácil, existem muitas artistas incríveis, mas pouquíssimas oportunidades. Existe uma panelinha onde só uma dúzia de drags realmente consegue viver da arte, todo resto tem sua profissão que paga suas contas e a drag acaba sendo uma válvula de escape.

Edu: É realmente algo muito desvalorizado, infelizmente. Eu encontro drags todos os dias pelas redes sociais que não recebem o palco que deveriam, muitas acabam desistindo por conta das condições financeiras e pela falta de oportunidades.

Diva More: O investimento para fazer Drag é bem alto! Maquiagem, perucas, looks, sapatos, acessórios e por aí vai. Minha dica é aprenda a costurar e fazer seus penteados, porque são serviços muito caros. Uma produção feita por terceiros pode custar 5k ou mais. No meu canal também ensino perucaria e construção de looks, use materiais baratos para fazer os looks.

Continua após a publicidade

Edu: E não é apenas criar qualquer look, né? Você está emprestando seu corpo para uma personagem, então é sempre bom você ter uma estética e um conceito por trás. A minha personagem foi baseada na minha infância, naquelas típicas garotas de filmes clichês que buscam a bondade em tudo. Quais dicas você dá para quem está começando a criar a sua própria personagem?

Diva More: Sua personagem vai sendo criada com tempo, só ele vai determinar quem você irá ser quanto persona drag assim como seus objetivos. Mas se você pensa em de cara tentar entrar no mercado, não crie expectativas e se prepare para entrar em ambiente ríspido e muitas vezes, cheios de invejosos. Fique de olhos bem abertos, as pessoas que, muitas vezes, se dizem ser suas “manas” não são!

Edu: Vamos falar sobre seus looks babilônicos agora? Seu look de entrada, por exemplo, é algo tão icônico, tão passarela.

Diva More: Bem passarela, né, moré? O look é inspirado na icônica coleção “Lês Insectes” de Thierry Mugler(Spring/1997). Uma obra-prima da alta costura e bem campness.

Edu: Como você contou no seu Instagram, antes mesmo das franquias internacionais existirem, você havia citado que este seria seu look de entrada do Drag Race, e você foi mesmo, eu amo tanto. O próximo look é um que eu sou apaixonado. Conta mais sobre esse look de vaca, Diva?

Diva More: O look foi inspirado na coleção inverno 2021 de Moschino, caiu perfeito pra representar “minhas raízes”. Blusa, saia e chapéu de tnt estampado com nuvens. Pasto, araucárias, vacas e nave pintados a mão pelo meu marido Guilherme.

Continua após a publicidade

Eduardo: Arrasou, Diva, com certeza, esse é meu look favorito da edição! Você traz tantas referências e isso é incrível, sempre com conceito e essa energia camp que a Diva tem. Hoje em dia, a arte Drag está ganhando mais forças, mas ainda precisamos de muito para conquistar o que é nosso. Obrigado por colaborar nesta matéria Diva, mama ru te amou e a Capricho também!