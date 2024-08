Anny Caroline Guerrera CH Entrevista: Jade relembra memória favorita de visita ao Brasil

ade esteve no Brasil na última semana para divulgar seu primeiro single solo e recebeu muito amor dos fãs brasileiros. Em entrevista exclusiva à CH, a cantora mostrou pulseiras da amizade que recebeu do público e relembrou sua memória favorita da primeira visita ao país, em 2020, quando se apresentou ao lado do Little Mix para uma multidão apaixonada em São Paulo.

“ Ficamos genuinamente chocadas com a resposta e com os milhares de fãs que sabiam as letras das nossas músicas. Eles estavam vestidos com nossos figurinos. Foi um momento inacreditável “, recordou Jade.

A cantora iniciou a carreira solo recentemente e foi certeira na escolha do primeiro single. Angel Of My Dreams é uma faixa autentica sobre o relacionamento de amor e ódio da cantora com a indústria musical e ela comentou sobre como se sente depois de tantos anos fazendo parte desse cenário.

“Acho que criei limites mais saudáveis na minha relação de amor com a indústria da música”, compartilhou Jade entre risos. “ Tenho feito parte dela há tanto tempo que estou quase em paz com o que é. Com os negativos que vêm com ela. Eu encaro um pouco melhor. Quando estava no início dos meus 20 anos, realmente me afetou porque às vezes eu não sabia lidar lidar com o estresse que vem junto “, acrescentou a cantora.

Ela explicou que está tentando levar essa fase com mais leveza e diversão, tendo aprendido muito sobre si mesma no processo. “Acho que estou sempre surpresa comigo mesma, na verdade. Então, preciso parar de me subestimar porque quando comecei esta jornada solo, eu não sabia no que iria evoluir. Eu tive que fazer muita terapia para sair da minha zona de conforto, trabalhar com novas pessoas e realmente acreditar que sou uma ótima compositora e artista “, observou Jade.

Toda vez que eu conseguia fazer algo incrível, eu pensava: ‘Ah, você realmente pode fazer isso.’ Jade sobre o início da carreira solo

No clipe que acompanhou o lançamento da faixa, a artista interpreta diferentes versões de si mesma em um universo fictício enquanto vídeos de sua vida real aparecem em paralelo no decorrer das cenas. Para Jade, foi importante criar uma narrativa que vai continuar sendo contada nos próximos projetos – que devem sair ainda este ano.

“Vou gravar três clipes consecutivos”, entregou a cantora sobre os próximos passos. “Comecei com essa coisa de um fio condutor ao longo da música e dos visuais. Então, mesmo se eu trabalhar com outros diretores ou algo assim, eu definitivamente quero continuar colocando pistas nos clipes, ou dicas e trechos para outras músicas. Isso, definitivamente, vai continuar”, afirmou.

Confira a entrevista completa com Jade:

Angel Of My Dreams em português

Na entrevista, Jade leu trechos de Angel Of My Dreams em português e tentou adivinhar o significado de cada frase. Provando que aprende rápido, a artista se saiu muito bem, fazendo associações de palavras que já conhecia como “quando” e “amor”. Assista ao trecho:

Jade ainda aproveitou para montar uma playlist com algumas curiosidades sobre suas músicas favoritas do momento. Ela recordou quando uma das canções que escolhia no karaokê quando era mais nova e selecionou uma música do Little Mix que traz boas lembranças.

