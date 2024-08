DA REDAÇÃO Barry Keoghan se junta ao elenco de filme de Peaky Blinders

O elenco do filme de Peaky Blinders foi atualizado. Nesta quinta-feira (29/8), Barry Keoghan foi confirmado na produção, que já é muito aguardada pelo fãs da série que foi finalizada em 2022. A notícia foi publicada pelo Deadline, que afirmou que detalhes sobre o papel do ator estão sendo mantidos em segredo.

A Netflix deu sinal verde para produção do filme em junho e o longa vai contar com o retorno de Cillian Murphy como seu icônico protagonista Tommy Shelby. Ainda segundo o veículo, Rebecca Ferguson também terá um papel importante no enredo mas sua personagem, assim como o de Keoghan, ainda não teve detalhes revelados. Já a direção do filme ficou por conta de Tom Harper .

Quando a plataforma de streaming confirmou a produção de um novo projeto no universo de Peaky Blinders, os fãs ficaram animados e com grandes expectativas. Apesar do enredo da continuação ainda não ter sido divulgado, já sabemos que o roteiro foi escrito por Steven Knight , criador da série, e que a história vai se passar durante a Segunda Guerra Mundial.

Ele atuará também como produtor ao lado de Caryn Mandabach , Cillian Murphy e Guy Heeley . A produção-executiva é assinada pelo diretor, Tom Harper , David Kosse , Jamie Glazebrook , Andrew Warren e David Mason .

As gravações devem começar ainda este ano mas o filme ainda não tem previsão de estreia.