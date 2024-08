Mavi Faria Visita Maurício de Souza aproxima fãs com tour informativo

Gibis, animações, séries, filmes e diferentes projetos da Turma da Mônica nos acompanham nas mais diferentes fases da vida e, agora, você pode ficar ainda mais perto da turminha. A CAPRICHO foi convidada para conhecer a Visita Maurício De Souza Produções (MSP) – espaço onde os quadrinhos e as animações são produzidas – que abre as portas para o público para uma visita imersiva na história do criador, Maurício de Souza, e da própria Turma da Mônica.

A visita permite que o público se conecte ainda mais com os personagens através de informações e curiosidades que são compartilhadas, como a carreira de jornalista do Maurício, iniciada como intermédio para que ele publicasse suas charges em um jornal. Outro fato curioso é que a Mônica e personagens femininas no geral só foram acrescentadas à história alguns anos depois, a pedido do público feminino que lia as tirinhas.

A primeira parte da visita acontece na exposição e apresenta detalhes da trajetória com exemplares originais de tirinhas importantes, como a primeira pintada em aquarela, instrumentos utilizados pelo próprio Maurício e o processo de criação de um gibi com as diferentes fases dos desenhos e coloração.

O estúdio é o próximo espaço visitado e é onde desenhistas, ilustradores, roteiristas e diversos outros funcionários estão trabalhando em tempo real. Para não prejudicar a concentração deles, a guia se conecta com o público por um fone de ouvido oferecido na própria visita. Nesse espaço, como há a produção de novos gibis e animações, não é permitido tirar fotos ou gravar vídeos, o que instiga ainda mais a curiosidade para conferir de perto os computadores do pessoal.

É também neste momento da visita que o papel de cada funcionário na produção de cada produto é explicado, e uma informação interessante é que a empresa mantém ainda desenhistas e ilustradores que trabalham com papel e caneta, o que já não é tão comum nos tempos de apoio digital. Esse acolhimento permite que pessoas que trabalham há 20, 30 ou 40 anos de uma forma específica não sejam obrigados a migrar para o digital se não quiserem. A última parte da visita é na Pracinha do Limoeiro , um espaço recreativo onde crianças, adolescentes e adultos podem se divertir.

Durante toda a visita, não é difícil confundir realidade e desenho, já que todo o espaço da Maurício de Souza Produções é decorado como se fosse um gibi – tentar imaginar como seria a MSP ou até o bairro do limoeiro pode ser um exercício que te aproxime da caracterização da empresa na vida real.

Além disso, a presença constante dos personagens da Turma da Mônica também o sonho de infância e torna o passeio mais íntimo e animado – uma intenção da MSP inclusive. Para Mauro Sousa, diretor da Mauricio de Sousa Produções e filho do Maurício que inspirou a criação do Nimbus, a intenção com a visita é a de aproximar ainda mais os personagens dos fãs, e reconhece o impacto da história na infância de muitas pessoas.

“Não há quem não tenha sido impactado pela Turma da Mônica ao longo da infância e muitas pessoas realmente têm a curiosidade em saber como nascem as historinhas da Mônica e cia”, afirmou.

A visita é feita e pensada para os fãs, que, sem dúvidas, se encontram em cada detalhe do local. Mas, mesmo após todas as curiosidades e informações compartilhadas, a sensação que fica é que ainda há muita história tanto de Maurício quanto da Turma da Mônica para conhecer e que mereciam uma exposição ainda maior. Para nós, a principal curiosidade foi a revelação de que o personagem do Horácio é o alter ego do Maurício, e o conhecimento da colaboração deste personagem com a Hello Kitty.

O conhecimento dos processos técnicos que levam a produção de gibis e animações da Turma da Mônica, como o método especial criado pelo Maurício, também são uma magia à parte que instiga a curiosidade para saber mais.

A Visita Maurício de Souza Produções fica localizada na E Business Park (Rua Werner Von Siemens, 111 – Lapa de Baixo) e os ingressos vão de R$ 99 a R$ 198.