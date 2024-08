DA REDAÇÃO Luísa Sonza usa bota polêmica de R$ 16 mil inspirada em pata de cavalo

Luísa Sonza esteve em Seul, na Coréia do Sul, nesta terça-feira (27), para participar do evento ‘Billboard K Power 100’, que celebrou o lançamento da publicação no país bem como a influência da música coreana, com destaque para o k-pop , no mundo. E, para sua aparição no tapete vermelho, a cantora brasileira escolheu um look dramático com uma bota bem polêmica.

O visual, que contou com styling de Victor Miranda , teve seu grande destaque nos pés com uma bota da Alexander McQueen inspirada em uma pata de cavalo. O sapato na estética cowboycore , que se relaciona com o que Luísa tem proposto em suas últimas produções, veio na coleção de estreia do estilista Seán McGirr à frente da direção criativa da grife britânica, apresentada em março.

A peça controversa, que já foi usada antes por Lana Del Rey no MET Gala deste ano, está à venda por US$ 2.990 , o equivalente a cerca de R$ 16,5 mil.

Bota Alexander McQueen inspirada em pata de cavalo Alexander McQueen/Reprodução

Lana Del Rey no MET Gala 2024 Dimitrios Kambouris/Getty Images

A roupa escolhida, um conjunto preto de jaqueta oversized assimétrica e saia midi, são da The Row , a marca das irmãs gêmeas Ashley e Mary-Kate Olsen . As peças custam US$ 3.100 e US$ 1.990, respectivamente R$ 17,1 mil e R$ 6,5 mil, no e-commerce da etiqueta . Já os óculos de sol de US$ 1.800 (R$ 9,9 mil) em formato hexagonal são da Chrome Hearts .

No evento, a estrela do pop brasileiro cantou a versão em inglês de Chico e a música You Don’t Know Me , de Caetano Veloso, presentes em seu último álbum, Escândalo Íntimo . Além disso, ela se encontrou e tirou foto ao lado dos grupos de k-pop Fifty Fifty e One or Eight.