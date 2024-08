Duda Cardim Kylie Jenner transforma unhas em joias com nail art de pedrinhas coloridas

inda não sabe qual será sua próxima piração em nail art ? Kylie Jenner pode te ajudar nessa! Em meio a tendências maximalistas de manicures floridas e megacoloridas, a empresária conseguiu manter seu estilo mais básico e neutro ao inovar com unhas que parecem verdadeiras joias. Para comemorar seu aniversário de 27 anos, ela optou por uma visual com pedrinhas coloridas .

Kylie Jenner já passou por muitas fases na internet, principalmente quando falamos do universo da beleza. De cabelos coloridos, batons líquidos com acabamento matte e até a criação da própria marca de maquiagem, ela sempre explorou suas novas versões. Ao completar 27 anos, a empresária está em seu momento mais maduro com um estilo minimalista e mais clássico.

Kylie Jenner comemorando aniversário de 27 anos @kyliejenner / Instagram/Reprodução

Com a comemoração em uma festa em iate, Kylie investiu em um look divertido que não fosse tão ousado. As unhas ganharam um formato amendoado com as pontas arredondadas, mantendo o comprimento mais longo. Como base, foi usado um esmalte neutro em um tom de nude com fundo rosado.

O destaque ficou para as pedrinhas coloridas de diferentes cores e formatos. Cada unha ganhou uma única aplicação criando um visual que remetia a verdadeiras joias.

Zola Ganzorigt é a manicure responsável por esse e todas as outras nail arts de Kylie Jenner. Em Los Angeles, ela também atende outras celebridades, como Hailey Bieber , Sabrina Carpenter e Vanessa Hudgens .

Quem também já apostou na mesma decoração foi Khloe Kardashian . Assim como a irmã, ela usou as mesmas pedrinhas coloridas e o esmalte rosado como a base neutra. Seria essa uma nova moda entre as famosas?

E você, faria a nail art de pedrinhas coloridas da Kylie Jenner?