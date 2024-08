Duda Cardim Jenna Ortega faz referência a Beetlejuice com look vermelho em Veneza

om uma semana para a estreia de Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice , no dia 5 de setembro, Jenna Ortega aparece com mais um look icônico que faz referência ao filme . No primeiro dia do Festival de Cinema de Veneza, nesta quinta-feira (28), a atriz apareceu com um vestido vermelho que lembra o usado pela atriz Winona Ryder na versão original do longa, de 1988.

Depois de aparecer com diferentes looks que homenageiam o protagonista durante a turnê de divulgação e até unhas temáticas , agora Jenna Ortega se inspirou na personagem de Winona Ryder. A atriz apostou em um vestido de tule vermelho da alta-costura da Dior . A peça tinha um decote coração, recortes na barriga e transparência na saia.

Para compor o visual, Jenna optou por anéis e pulseiras prateadas, além de um colar combinando. A atriz ainda chegou com óculos escuros e, na beleza, um olho vermelho bem esfumado com lápis preto na linha d’água e batom vermelho .

Jenna Ortega Beetlejuice Beetlejuice no Festival de Veneza Franco Origlia/Getty Images

Quem já assistiu Beetlejuice ou Os Fantasmas Se Divertem (em português), reparou que a inspiração para a produção é o vestido de noiva de Lydia Deetz, que também é vermelho de tule, mas conta com mais babados e camadas.

Seguindo a mesma linha, quem também apostou no tule foi a própria Winona Ryder, com uma saia preta, camisa branca e blazer, tudo da alta-costura da Chanel . O acessório escolhido foi um laço preto no colarinho da camisa.

Mais cedo, Jenna Ortega já tinha aparecido no festival e, na ocasião, a inspiração para o look foi o personagem principal, Beetlejuice. Ela chegou com um terno bordô feito sob medida pelo estilista Paul Smith .

Qual look da turnê de divulgação de Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice é o seu preferido até agora?