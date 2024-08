Juliana Morales Horóscopo do Dia: A previsão dos signos para esta quinta-feira (29/08)

Signo de Áries

Com Vênus em destaque nesta quinta-feira, você vai sentir uma vontade maior de se conectar com as pessoas que ama e de demonstrar mais afeto. Os próximos dias são perfeitos para fortalecer esses laços e aproveitar momentos de intimidade, de um jeito que seja especial pra todo mundo.

Signo de Touro

O céu desta quinta-feira indica que as relações na escola ou no trabalho vão se fortalecer, criando um clima mais harmonioso, Signo de Touro . Essa energia positiva também pode se espalhar para outras áreas da sua vida, como a família, tornando seu dia a dia mais leve.

Signo de Gêmeos

Opa, Signo de Gêmeos ! Os pequenos prazeres da vida vão ganhar mais destaque para você agora. Aproveite seu charme e seu poder de conquista, e se permita experimentar coisas novas. Isso vai chamar a atenção das pessoas ao seu redor, aumentando sua popularidade. É um momento especial para viver intensamente.

Signo de Câncer

A energia de Vênus traz mais afeto para o seu ambiente familiar, Signo de Câncer , criando um momento perfeito para você se aproximar ainda mais das pessoas que ama. Aproveite para se doar um pouco mais e valorizar a convivência nos pequenos gestos, na parceria das tarefas do dia a dia, e na simplicidade de apenas estar junto.

Signo de Leão

Opa, Signo de Leão ! O céu do momento indica uma turbinada no seu carisma, trazendo uma fase bem animada para sua vida social. Sua criatividade vai florescer, dando um toque especial e original às suas ideias e projetos. Isso vai encantar as pessoas ao seu redor e fazer com que você sinta ainda mais prazer no que faz.

Signo de Virgem

Nesta quinta-feira, a presença de Vênus marca uma fase nova pra quem é do Signo de Virgem . Você vai se sentir mais crítica nas suas escolhas, especialmente na hora de gastar dinheiro. Mas tome cuidado para não se tornar mão de vaca, sabe? É bom aproveitar os prazeres da vida, mas faça isso com equilíbrio, sem exageros.

Signo de Libra

A energia de Vênus vai te deixar mais espontânea a partir desta quinta-feira, Signo de Libra . Além da sua beleza exterior, que é evidente, o que mais brilha agora é a sua personalidade. Isso tudo vai dar um “up” na sua autoestima. Aproveite essa fase para cuidar de si mesma e preservar os seus interesses.

Signo de Escorpião

Psiu, Signo de Escorpião : a energia de Vênus nesta quinta-feira inaugura uma fase em que sua sensibilidade vai estar mais forte, deixando você mais emotiva que o normal. Tente canalizar esses sentimentos para a criatividade, pois esse pode ser um momento bem produtivo para você. E lembre-se: a solidão pode ser uma boa companhia.

Signo de Sagitário

Suas relações de amizade ganham uma dose especial de generosidade, por causa da energia de Vênus. E isso vai despertar em você a vontade de compartilhar momentos especiais com quem você gosta, Signo de Sagitário . Ideias de rolês com a galera vão se intensificar, especialmente com aquelas pessoas mais próximas e queridas do seu círculo íntimo – inclusive o mozão.

Signo de Capricórnio

É um momento de conquistas, Signo de Capricórnio ! A partir desta quinta-feira, Vênus vai te ajudar a elevar o seu padrão de qualidade na escola, faculdade ou no trabalho, e despertar ainda mais o seu talento criativo. Ao valorizar suas próprias iniciativas, você também se valoriza como pessoa, e o reconhecimento dos outros virá naturalmente.

Signo de Aquário

Com Vênus na área, você vai ficar mais atenta à beleza ao seu redor, Signo de Aquário . O que antes passava despercebido agora será notado. Além disso, a partir desta quinta-feira, é um ótimo momento para viajar, especialmente para lugares que tenham uma cultura interessante e lindas paisagens. Que tal planejar um rolê diferente por aí? Não precisa ser muito longe, só de colocar o pé na estrada já vale a pena.

Signo de Peixes

Nesta quinta-feira, os astros estão destacando seu lado mais criativo e sensível, Signo de Peixes . Você vai sentir um desejo por novas experiências, mas é é super importante que isso seja feito de forma responsável, sem correr riscos, viu? Procure ser cuidadosa e não se deixe levar facilmente por coisas que só agradam ao seu ego.

